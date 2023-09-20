新华社北京9月20日电 特稿：东方潮涌 梦启钱塘——亚洲各国人士期待感受杭州亚运会魅力

新华社记者朱瑞卿 谢琳

钱塘江畔，杭州奥体中心体育场静静等待着亚运圣火的点燃。钱塘江水的拍岸声将和来自亚洲各国运动员与观众的呐喊声、欢呼声交汇在一起，共同见证杭州第19届亚运会的开幕。

杭州，这座千年古都，马可·波罗眼中“世界上最美丽华贵之天城”，将在与亚运赛事的相遇中迸发出新的魅力火花。亚洲各国人士热切期待在运动员的奋力拼搏中发现追逐梦想的魅力，在古韵杭州体味中华传统文化与现代活力城市交织相融的魅力，在亚洲大家庭的欢聚中感受亚洲团结的魅力。

潮涌·逐梦的魅力

“每次从冲突中幸存下来，我都会告诉自己要继续追逐梦想。”

来自巴勒斯坦加沙地带的沙滩排球运动员阿卜杜拉·阿尔坎获得杭州亚运会参赛资格后，每天都在挥汗如雨地训练备赛。小时候的瘦弱、训练设施的破旧都不是障碍，纷飞的战火也无法阻挡他逐梦的脚步。阿卜杜拉一直盼望，有一天能像他的父亲兼教练哈立德·阿尔坎一样，代表巴勒斯坦参加奥运会、亚运会这样的国际赛事。今天，20岁的他梦想成真。

潮涌遇礁石，迸发朵朵飞花，亦如心怀梦想的运动员，怀着执着与坚持，不畏险阻，一路向前。这正是杭州亚运会会徽“潮涌”的含义所在。由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号以及代表亚奥理事会的太阳图形六个元素组成的主体图形，既有江南水乡的诗情画意，又象征着奋勇争先、勇立潮头的拼搏精神。

钱塘江上中秋后，风急潮声万马奔。杭州亚运会恰逢中国农历中秋佳节，又是一年一度钱塘江大潮的最佳观赏期。届时，杭州亚运会赛场内外，将同现“潮涌”盛况。

亚洲各国参赛的“弄潮儿”，心怀各自梦想。阿富汗青年穆罕默德·哈立德·霍塔克因痴迷中国功夫而成为一名武术运动员。他将赛场上的奋力拼搏视为抚平战争伤痛的良药。“我很高兴选择了这项运动，武术向人们传递和平和友谊。”尼泊尔从未在亚运会上夺得过金牌，尼空手道运动员毕普洛夫·拉尔·什雷斯塔希望在杭州夺金，实现零的突破。此次杭州亚运会，电子竞技首次成为亚运会正式竞赛项目，沙特阿拉伯电竞国家队教练法赫德·胡瓦辛期待同中国选手在电竞项目上切磋交流。塔吉克斯坦男子57公斤级拳击运动员阿斯罗尔·沃希多夫将杭州亚运会视为新的起点，追逐未来“在奥运赛场上夺得奖牌的梦想”。

初秋时节的动感杭州，是实现梦想的舞台；体育赛场上，竞技者挥洒激情的拼搏诠释着逐梦的魅力。正如此次亚运会日本代表团团长、日本田径协会主席尾县贡所言：“希望运动员们以最好的表现，将体育的魅力传递给民众。”

江南忆·文化的魅力

江南忆，最忆是杭州。

杭州大街小巷随处可见此次亚运会吉祥物“江南忆”：佩戴良渚“神人兽面纹”头饰的琮琮、头顶西湖十景之一“三潭印月”的莲莲、兼具京杭大运河拱宸桥与钱江潮意象的宸宸。杭州亚运村内，这“三小只”化身交通信号灯；在机场车站的迎宾区，它们憨态可掬地欢迎各方宾客；在西子湖畔，它们陪伴游客打卡各种好吃的、好玩的……

这三个蕴含中华传统文化元素的吉祥物受到亚洲各国人士喜爱。在黎巴嫩国家奥委会主席皮埃尔·贾尔赫看来，“中国总能以富有创意的方式，展现悠久的历史和文化”。就读于卡塔尔大学的罗瓦认为“将中华传统元素融入亚运会标志的做法很酷”，“吉祥物的设计将引发人们对中国文化的兴趣，促使他们深入了解和学习中国文化”。

杭州亚运村是一个集中展示中华传统文化的窗口。村内设有文化屋，展示40余项非遗技艺。亚运村还精心准备了“遇见中秋”“遇见江南”等主题的文艺演出，以及专场音乐会和文化集市等活动，让“村民们”沉浸式感受中华传统文化魅力。

城市是文化的载体。杭州借亚运会东风，成为向全亚洲乃至世界展示中华传统文化的一张亮丽名片。漫步西湖，打卡“大莲花”，收藏“江南忆”，成为时下新风尚。无论是“大莲花”“小莲花”“大玉琮”“杭州伞”等场馆造型，还是融入良渚玉琮元素的“薪火”火炬、呈现杭州湖山景观的“湖山”奖牌和“青花瓷”礼服、化用了杭州特产丝绸的亚运会核心图形“润泽”，无不为这场盛会晕染上深厚的文化底色。

日前，在伊朗首都德黑兰举办的杭州亚运暨浙江文旅主题推介会上，一些伊朗运动员激动地说，非常荣幸有机会赴杭州参赛，希望借此机会零距离体验中国文化魅力和杭州独特风貌。

“杭州历史悠久、风景秀丽，这次亚运会将完美呈现中国的文化之美与特色，让各国观众都能够领略到中国的文化底蕴。”泰国奥委会副主席、国际奥委会委员巴达玛·利斯瓦达恭说。

心心相融·团结的魅力

对于今年60岁的蒋杰来说，这次来到杭州亚运会是回家，也是出征。

在33年前于北京举办的第11届亚运会上，蒋杰与队友们为中国拿下一块男排金牌。如今，他作为教练带领印度尼西亚男排国家队参加杭州亚运会，力争取得佳绩。

促进交流、增进友谊、凝聚团结，这正是体育的魅力所在。杭州亚运会就是一场友谊与团结的盛会。“心心相融，爱达未来”的赛会主题口号，传递出亚洲各国人民在亚运会舞台上用心交融、互相包容的期望，这与“亚洲大家庭”团结向上、紧密相拥的理想相呼应，也与“更快、更高、更强——更团结”的奥林匹克精神相契合。

“这个主题传递了一个重要理念, 即我们应以真心相待、用心去理解彼此”，“它提醒我们，未来的道路依然漫长，需要确保我们始终朝着正确的方向前进，让我们共同期待更美好的未来”。泰国奥委会副主席乍龙·瓦达那信说。

越南国会副主席陈光方在杭州亚运会越南代表团出征仪式上的致辞与“心心相融，爱达未来”的主题不谋而合。他说，杭州亚运会是属于亚洲各国和地区运动员的一次盛会，将增进亚洲国家和地区间的相互理解与团结友好，为建设日益强大、繁荣的亚洲作出贡献。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会秘书长、巴青年与体育最高委员会主席贾布里勒·拉朱卜在接受新华社记者专访时表示，杭州亚运会是“亚洲大家庭”团聚的盛会，将进一步促进亚洲国家和地区间的体育和人文交流，增进亚洲人民之间的友谊。

钱塘潮拍岸声声，杭州亚运会大幕将启。在亚洲各国人民的共同期盼中，此次体育盛会将凝聚起亚洲命运与共、团结共进的精神，激励亚洲国家在和平、发展、合作、共赢的时代潮流中携手前行！（参与记者：柳伟建、赵家淞、邹学冕、易爱军、杨德洪、岳晨星、王子江、刘宗亚、沙达提、任芊、林昊、王媛媛、汪奥娜、孙一）

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