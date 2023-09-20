人民网东京9月20日电 综合日媒报道，杭州亚运会将于9月23日开幕，沙滩排球和板球等项目的比赛已于19日率先开赛。其中，日本男子排球队于19日下午登场，对阵阿富汗队。

据悉，杭州亚运会将一直持续至10月8日，共计有40个大项、61个分项、481个小项的比赛，来自45个国家（地区）的大约1万2000名选手将参加各个项目的比赛。而参加杭州亚运会的日本代表团共有1137人，为历史最大规模，其中包括771名运动员，将参加全部40个大项的角逐。

多名日本选手准备夺金

杭州亚运会的现代五项、花样游泳、水球、网球和拳击等部分项目还是明年举行的巴黎奥运会的资格赛。日本现代五项的男子王牌选手佐藤大宗日前在接受记者采访时表示：“这次不仅要获得巴黎奥运会的入场券，还希望能够夺得金牌。”

19日下午对阵阿富汗队的日本男排队员柳田将洋在赛前说：“目标当然是获得冠军。”日本男子赛艇队员荒川龙太此前也说：“在2018年的雅加达亚运会上，我仅获得了铜牌。这次，我一定要拿一枚金牌回去。”

柔道一直是日本队的强项。日本女子柔道选手高市未来此前表示，不仅将自己参加的单项比赛目标设定为夺冠，还准备在混合团体赛中夺取金牌。

日本拳击选手冈泽善恩说，亚运会是一场关注度非常高的赛事，我将努力为获得金牌而努力，然后利用知名度将业余拳击这项运动推而广之。

在今年的杭州亚运会上，体育舞蹈中的霹雳舞成为正式比赛项目，也是进军巴黎奥运会的资格赛。日本女子霹雳舞运动员福岛亚由美说，亚运会是一项非常高水平的赛事，也是巴黎奥运会的敲门砖，所以我将舞出自己的风格，并尽全力夺取高分。

日本选手在乒乓球、体操等项目上的表现广受关注

乒乓球作为日本传统强项之一，一直广受关注。女子乒乓球选手早田希娜此前面对记者说，乒乓球比赛共有七个项目，不管是世锦赛还是亚锦赛，中国队都很强，但我们仍然在所有的项目中屡获金牌。这次，虽然自己希望将项目中的所有金牌都拿到手中，但是现实情况并没有这么乐观，所以我们的男女队员将会同心协力，尽可能地夺取更多金牌。

另外，在男子100米的亚运会田径比赛项目中，拥有9秒98的个人最好成绩的日本选手桐生祥秀和小池祐貴都将参赛。今年5月6日，桐生祥秀在日本第十届木南道孝纪念赛男子百米预赛比赛中，跑出了10秒03（+0.7）的佳绩，打破了赛会记录，同时创造了本赛季男子亚洲百米最佳成绩。而小池祐貴曾在2019年国际田联钻石联赛伦敦站百米飞人大战中以9秒98获得第四，成为继桐生祥秀、萨尼布朗之后，第三位跑进10秒大关的日本选手。因此，两人将是夺冠的有力竞争者。

在体操项目中，经验丰富的日本男选手古川航和古川翔、荣获东京奥运会团体银牌的北园丈琉都将参赛，女选手则是以进步飞快的岗村真为中心的多人参加。作为日本女子体操主力选手的岗村真今年只有18岁，还是一名高中生。面对即将到来的亚运会，她在紧张的训练中又显得很平静。她说：“这是我至今为止最重要的一次比赛。我将愉快地、毫不胆怯地上场参赛。”此前，她在接受采访时还透露出，这次不仅希望获得个人项目的金牌，也想在团体项目中登上领奖台。如果这次能够获得好成绩，也将有助于她参加明年的巴黎奥运会。（陈建军）

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