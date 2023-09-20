在日中国企业协会在东京举办纪念中日和平友好条约缔结45周年祝贺会。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京9月20日电 （许可）由在日中国企业协会主办的纪念中日和平友好条约缔结45周年祝贺会日前在东京新大谷酒店举办。中国驻日本大使吴江浩、日本前首相福田康夫发表致辞，在日中国企业协会会长王家驯致祝酒词。中国国际贸易促进委员会驻日本代表处首席代表史铭主持祝贺会。中国驻日本大使馆经济商务公使代表申宇、日方代表以及在日中国企业协会会员单位负责人等近80人与会。

中国驻日本大使吴江浩发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

吴江浩在致辞中对包括在日中国企业协会会员单位在内的中资企业为深化中日经贸合作，推动两国关系不断向前发展做出的努力表示感谢。他指出，经贸合作是中日关系的压舱石。当前双方经贸合作已经建立了你中有我、我中有你的紧密联系，这对于中日关系的稳定发展至关重要。

吴江浩表示，去年习近平主席同岸田文雄首相在曼谷会晤时达成重要共识，即双方应共同致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，妥善处理矛盾分歧，积极推进各领域交流与合作。今年，中日双方迎来了《中日和平友好条约》缔结45周年这一重要历史节点，希望大家继续弘扬友好传统，深化拓展合作领域，进一步加大合作力度，共谱中日经贸合作新篇章。

日本前首相福田康夫发表致辞。人民网 蒋晓辰摄

福田康夫在致辞中对在日中资企业为提振日本经济所做出的贡献给予了充分肯定。他回顾了《日中和平友好条约》缔结的历史，表示尽管当前两国关系面临复杂困难的局面，但他坚信只是一时波折，中日关系必将迎来更美好的明天。福田康夫祝愿在日中国企业协会不断发展壮大，不断加强中日经贸合作，实现双方互利共赢，努力推动两国世代和平友好。

在日中国企业协会会长王家驯致祝酒词。人民网 蒋晓辰摄

王家驯在祝酒词中对两国先辈们为推动中日友好事业发展做出的卓越贡献致以诚挚的敬意。他表示，在日中国企业协会今后将继续在中国驻日本大使馆的支持和关怀下，积极发挥沟通中日经济界的独特优势，不断深化两国务实合作，共同为改善两国关系贡献力量，携手实现中日共赢发展。

到场嘉宾合影留念。人民网 蒋晓辰摄

当天，包括中远海运（日本）株式会社、中国国际航空股份有限公司日本地区总部、中国银行东京分行、中国工商银行东京分行、中国中信集团驻日本代表处、中国建设银行东京分行、中国交通银行东京分行、中国农业银行东京分行、日本五金矿产株式会社、上海电力日本株式会社、中国国际贸易促进委员会驻日本代表处、中化日本有限公司、中国太平保险服务日本有限公司、光大集团东京代表处、人民网日本株式会社、中国外运（日本）有限公司、银联国际日本支社、中国南方航空日本支社、华为技术日本株式会社等在内的主要在日中国企业协会会员单位参加了祝贺会并与日方进行了友好交流。

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