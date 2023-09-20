新华社北京9月20日电 就检方请求逮捕韩国最大在野党共同民主党党首李在明，韩国总统尹锡悦19日签字同意。韩国法务部随后报请国会，将由国会表决是否同意这份请求书。如果国会表决通过，则法院将对李在明进行逮捕必要性审查。

7月1日，韩国最大在野党共同民主党党首李在明在首尔举行的“谴责福岛核污染水海洋排放泛国民大会”上发言。新华社发（李相浩摄）

李在明现年59岁，从政前是一名人权律师，以直言快语著称，2010年成功当选京畿道城南市市长。在去年3月举行的韩国总统选举中，他以微弱劣势不敌尹锡悦。

李在明8月31日开始“无限期”绝食，抗议尹锡悦的施政。他最初在国会大厦前搭帐篷，本月13日因健康状况变差搬入党首办公室继续绝食。18日，李在明因健康状况恶化被送入医院。

李在明被送医的同一天，首尔中央地方检察厅向法院递交关于逮捕李在明的请求书，罪名涉及渎职和受贿。法院随后将这份请求书转交政府处理。前往美国出席联合国大会的韩国总统尹锡悦19日在纽约签字同意这份请求书，继而由法务部报请国会处置。

2022年5月10日，在韩国首尔，尹锡悦出席总统宣誓就职仪式。新华社发（李相浩摄）

据韩联社报道，逮捕李在明须经国会同意，因为他作为国会议员享有国会会期内豁免权。按照韩国法律相关规定，韩国国会有望于20日在全体会议上将该案提上议程，21日进行表决。

该议案只有在过半议员出席、其中多数议员投赞成票的情况下通过。如果议案获得通过，将举行法院听证会，以决定是否对李在明发出逮捕令；如未获通过，逮捕请求将被自动驳回。

李在明目前受到司法调查，涉及他担任京畿道城南市市长期间涉嫌在住房建设开发项目中帮助开发商获益一案，以及出任京畿道知事期间向朝鲜方面汇款一案。

据韩联社报道，由于共同民主党占据国会过半数席位，加上李在明住院后仍在绝食抗议，议案可能难以获得通过。届时，检方可能对李在明进行不捕直诉。

韩国定于明年4月举行国会选举。共同民主党议员抨击尹锡悦的做法是想要“杀死政治对手”。

2021年3月1日，韩国时任总统文在寅在首尔塔谷公园发表讲话。新华社发（青瓦台供图）

韩国前总统文在寅19日前往医院探望李在明，希望他能停止绝食。李在明回答“知道了”，但未表明停止之意。此前，医疗人员和不少共同民主党人劝说李在明停止绝食，均被他拒绝。医疗人员说，绝食10至14天后，健康会受到不可逆转的损害。(刁慧琳)

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