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南非将部署2000多名“旅游监察员”确保游客安全

2023年09月20日13:16 | 来源：新华网
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　　新华社开普敦9月19日电（记者王雷 王晓梅）南非旅游部长帕特里夏·德利莱19日表示，南非将在全国部署2300多名“旅游监察员”以确保游客安全。

　　德利莱当天在南非东开普省举行的旅游业夏季推广活动启动仪式上说，为应对南非国内外游客所担心的安全问题，旅游部将采取一系列举措，包括拨款1.745亿兰特（约合920万美元），用于在本财年培训和部署2300多名“旅游监察员”。

　　“旅游监察员”在接受南非警察部的培训后，将于10月下旬至11月初当地夏季旅游旺季到来之前，部署至全国各热门景点、机场和国家公园，其职责包括巡逻、向游客提供重要信息、及时向南非警察部和其他相关执法机构报告犯罪事件等。

　　德利莱说，南非旅游部还与警察部合作编写了“游客安全小贴士”，游客可通过扫描二维码获取。此外，作为私营部门代表的南非旅游商业委员会已推出一款手机应用程序，将游客和旅游从业者与紧急服务供应商衔接，以确保在紧急情况下提供快速援助。

　　近年来，安全问题已严重威胁南非旅游业。南非旅游部的一项调查显示，外国游客在考虑将南非作为旅游目的地时，把治安和安全视为其前往南非的第一大障碍。

(责编：刘叶婷、崔越)

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