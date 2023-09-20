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专访：杭州亚运会将促进多元文化交流、增进跨国友谊——访泰国奥委会副主席帕塔玛

2023年09月20日13:15 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷9月20日电　专访：杭州亚运会将促进多元文化交流、增进跨国友谊——访泰国奥委会副主席帕塔玛

　　新华社记者林昊 任芊

　　国际奥委会委员、泰国奥委会副主席帕塔玛日前在接受新华社记者视频采访时表示，杭州亚运会不仅是一次展示各国运动员最佳竞技状态的盛会，同时也将通过多元文化交流进一步增进跨国友谊。

　　帕塔玛表示，亚洲是一个充满多元文化的地区，对运动员以及各代表团而言，亚运会是一次非常好的机会，“通过体育这一纽带进一步深化相互理解与交流”。

　　她说，比赛成绩并不是亚运会的全部，无论在运动员村还是赛场，运动员们都将有机会交流沟通，增进友谊。“正如奥林匹克格言所言，‘更快、更高、更强——更团结’，除了比赛，我希望各国运动员之间能够建立深厚的友情，无论来自哪个国家，大家都能成为好朋友。”

　　帕塔玛表示，她一直希望能够通过文化与体育的融合来推动奥林匹克运动的发展。“杭州历史悠久、风景秀丽，这次亚运会将完美呈现中国文化之美与特色，让各国观众都能够领略中国文化底蕴。”

　　作为亚洲体育强国之一，泰国目前正积极备战。据报道，泰国将派出941名运动员参加40个项目的比赛。帕塔玛介绍，泰国运动员期待能在跆拳道、场地自行车、羽毛球、藤球等项目上争夺奖牌甚至金牌，并为明年巴黎奥运会做准备。

　　帕塔玛说，泰中两国友谊源远流长，文化相近，双边合作领域广泛，涵盖艺术、音乐和体育等各个方面。2022年，泰国羽毛球协会和中国羽毛球协会签署了谅解备忘录，进一步促进运动员、教练员和裁判员之间的交流，“这也是通过体育来加深两国之间友好关系的一个重要体现”。

(责编：刘叶婷、崔越)

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