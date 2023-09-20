新华社布达佩斯9月19日电 专访：中企在匈投资成为中欧汽车产业链合作共赢范例——访匈牙利国际问题专家莫尔迪茨

新华社记者陈浩

匈牙利马蒂亚斯·科尔维努斯学院国际关系学院负责人莫尔迪茨·乔鲍日前接受新华社记者书面采访时表示，近年来中国电动汽车和动力电池企业在匈牙利大力投资，成为欧洲与中国汽车产业链合作共赢的范例。

莫尔迪茨说，中国企业近年来在全球动力电池生产领域占据领先地位，并拥有尖端技术，匈牙利将从匈中企业合作中获益。

莫尔迪茨表示，匈牙利政府欢迎来自世界各地的外国直接投资，并为外国投资者提供友好的商业环境。匈牙利汽车行业现有产能，包括外商投资产能，对于新投资者来说都意味着合作商机。

去年8月，中国动力电池制造商宁德时代宣布将在匈牙利东部城市德布勒森建设电池工厂，项目投资金额73.4亿欧元，规划产能100吉瓦时，将为欧洲汽车制造商生产电芯及模组产品。

莫尔迪茨认为，该项目是欧中汽车产业链合作共赢的成功范例。作为该工厂的首批客户之一，德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司表示，与宁德时代匈牙利工厂合作使其“拥有了一家技术领先的合作伙伴，可以为欧洲下一代电动汽车提供一流的零碳电池”。

近日，欧盟宣布将对中国电动汽车发起反补贴调查。中方认为，欧盟拟采取的调查措施是以“公平竞争”为名行保护自身产业之实，是赤裸裸的保护主义行为，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。

对此，莫尔迪茨表示，当今世界，地缘政治对经济的影响越来越大，欧盟此举是否与美国在背后操纵的地缘政治竞争有关，令人怀疑。欧盟缺乏能够提振汽车工业的产业政策，如果不采取有效措施，欧盟或将继续依赖保护主义。

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