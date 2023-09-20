9月19日，第20届中国-东盟博览会迎来公众开放日。图为在东博会老挝商品馆，观众摩肩接踵。新华社发

9月19日，第20届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会落下帷幕。在4天的时间里，来自46个国家的近2000家企业不以山海为远，从各地奔赴这场合作共赢之约，收获了累累硕果。

签订投资合作项目470个，总投资额4873亿元，比上届增长18%；超过100家企业推出新品首发；文莱签约超20亿美元、30架中国大飞机的采购订单，是东博会史上最大贸易订单……

亮眼的数字，展现出开放合作的精彩，足证“亲诚惠容”理念的魅力。在百年变局风起云涌，国际局势波诡云谲的当下，观察中国与东盟的这场经贸盛会别有一番现实意义。在某种程度上，东博会不仅是中国与东盟的故事，更是关乎世界的故事。正如东盟秘书长高金洪指出，东南亚乃至世界都经历了许多重大挑战，但东盟和中国一直保持着密切合作。考虑到东盟和中国的人口数量及经济总量，这一合作具有世界意义。

“南宁渠道”，合作之道

20年来，中国通过搭建东博会平台畅通了“南宁渠道”，连接了一片山海。这条便利中国与东盟合作、独具特色的“南宁渠道”，今年继续书写着中国与东盟“双向奔赴”的故事，持续迸发出生机与活力。

“南宁渠道”，是共享中国大市场机遇之道。背靠大西南、毗邻粤港澳、通达东南亚，广西正加快把区位优势转化为发展优势，主动服务和融入新发展格局，推动建设面向东盟的国家产业基地，提升西部陆海新通道运营质效，推进世纪工程平陆运河建设……这让不少外资企业嗅到商机。

“我们在广西投入建设的工厂将成为在中国的重要生产基地之一。”泰国天丝集团中国区总裁曾森鸿表示，未来集团将进一步发挥自身在食品饮料行业积累的优势资源和品牌影响力，依靠广西的区位优势及政策优势，助力实现地方经济增长和天丝集团发展的双赢局面。

“南宁渠道”，是互利合作、共同发展之道。20年来，通过东博会构建起的“南宁渠道”建立了40多个领域“10+1”合作机制，发表了《南宁宣言》等近百份重要文件，一批中国企业借此跨越山海走进东盟国家，助力编织起更加紧密的区域共同利益网络，巩固提升地区的整体竞争力。

在本届东博会上，两面针公司携多款口腔新品以及洗化、酒店用品等全系产品亮相。公司市场部部长莫瑞珖告诉记者，今年是两面针与东博会“牵手”的第11年。借助“南宁渠道”，两面针成功与泰国、马来西亚、新加坡、印尼、缅甸等国家达成业务合作，今年将在此基础上加强东南亚市场的自有品牌渠道建设，打造全方位矩阵式的国际营销模式。

以制度型开放推动高水平开放

“共同加强规制衔接，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。”“中国将合理缩减外资准入负面清单，提升贸易投资自由化、便利化。”“高质量的中国-东盟自贸区3.0版将成为世界上最具活力的经济体之间贸易和投资活动的重要推动力。”

本届东博会上，一场“制度型开放：区域经济发展新格局”主题边会颇受关注，这是东博会20年来首次举办制度型开放边会。与会嘉宾认为，应深化制度型开放成果，打造开放高能级平台，助推中国-东盟自贸区3.0版建设，推动构建区域发展新格局和开放型世界经济。

同商品和要素等流动型开放相比，制度型开放显然是更高水平的开放。20年来，东博会顺应经济全球化和区域经济一体化大势，紧扣中国与东盟合作的时代需求，从服务中国-东盟自贸区建设到推动“一带一路”倡议在东盟国家落地生根，再到助推《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，见证着中国稳步扩大规则、规制、管理标准等制度型开放。高水平开放的大门越开越大，推动各国共享制度型开放机遇。

正是得益于此，本届东博会的活动场次、项目数量、投资总额和制造业投资占比均创历届新高，充分展现了中国与东盟关系的良好发展势头。在签约活动上，印尼金光集团APP（中国）副总裁翟京丽表示，其在桂投资建设的金桂浆纸三期工程是集团大踏步迈向绿色转型的关键一步，更是积极响应“一带一路”倡议、把握RCEP新机遇、深化区域开放合作的重要项目。希望借由东博会平台扩大与“一带一路”共建国家的开放合作，不断夯实自身产业优势。

“亲诚惠容”向未来

特殊的节点往往具有特殊的意义。今年是构建更为紧密的中国-东盟命运共同体提出10周年，东博会走过“黄金10年”“钻石10年”，迎来创办20周年的重要节点。打造东博会“镶钻成冠”的新未来，成为中国和东盟的共同期许。与会嘉宾普遍认为，当前国际形势下，需要更好地践行“亲诚惠容”理念，进一步深化感情交融，夯实信任根基，拉紧利益纽带，拓展开放胸襟。

“经过20年发展，东博会已经成为东盟国家和中国交流合作的重要平台。”老挝总理宋赛指出，东盟和中国在贸易、投资、旅游和人文交流等领域合作取得了丰硕成果，东盟中国关系呈现积极发展态势。老挝将担任2024年东盟轮值主席国，期待继续巩固东盟同中国的互利合作关系，共同推动区域发展繁荣。

新加坡贸易与工业部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲表示，期待借助东博会平台，共同开创更繁荣、更美好的未来。中国与东盟之间存在着扩大合作的巨大潜力，希望更多的东盟国家和中国企业一起携手合作，把握开放合作新机遇，利用国际陆海贸易新通道进入彼此市场。

“我们将在更大范围、更深层次、更宽领域深化中国-东盟交流合作，树立中国和东盟人民心中的友谊丰碑。”中国-东盟博览会秘书处秘书长韦朝晖在闭幕新闻发布会上介绍，东博会将加快升级发展，打造高能级、高水平开放平台，努力推动建立中国-东盟高层定期会晤新机制，打造中国-东盟制度型开放合作的先行先试公共产品，建立中国-东盟命运共同体全方位合作的首要渠道，构建为双循环市场经营便利地创享商机的最佳平台，塑造中国-东盟和合共生建家园的文化符号。

二十而冠，三十而立。站在新的历史起点上，东博会这一“永不落幕”的交流合作平台将继续为构建更为紧密的中国-东盟命运共同体凝心聚力，助力地区内20多亿人走出一条相遇相知、共同发展之路。

（本报南宁9月19日电 本报记者 曹元龙 王妤心泓 周仕兴 王瑾雯）

《光明日报》（ 2023年09月20日 12版）

(责编：崔译戈、崔越)