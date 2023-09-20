人民网开罗9月20日电 （记者黄培昭）中国（宁夏）第26批援贝宁医疗队日前在贝宁阿塔克拉省纳迪丹古妇幼医院举办“中贝中医远程医疗服务平台”揭牌及启用仪式，并代表宁夏卫生健康委向受援医院捐赠“中医四诊仪”、“远程医疗会诊系统”及其配套设施。现场数名患者在中国医生的帮助下首先体验了中医四诊仪检查，并通过远程医疗服务平台与国内专家现场连线，中贝两地医师共同分析数据，为患者提供便捷、高效、优质的中医诊疗服务。纳迪丹古妇幼医院院长艾洛戈·弗洛伦·博科萨、药剂科主任侯霍格贝·多萨·让，以及相关科室负责人，第26批援贝宁医疗队纳迪丹古医疗分队全体队员及数名患者30余人参加了本次活动。

历经70多年的国际化历程，中医药已然在世界生根发芽，国际社会对中医药的认可度以及互动交流越来越频繁，中医药已成为许多国家和地区传统医药发展的有益补充。融合了大量现代科技成果的中医四诊仪可将中医传统的望、闻、问、切整合在一起，为患者提供中医诊断信息客观采集与分析、定性与定量相结合的健康状态辨识、健康状态干预调整建议、疗效评估、慢病管理等覆盖中医医疗与预防保健体系各层面的技术服务。

宁夏回族自治区卫生健康委员会积极组建国内中医专家团队，充分发挥互联网优势搭建中贝中医远程医疗服务平台，将“互联网+中医”模式落地非洲贝宁，架起中贝两国跨越万里的远程医疗合作桥梁，进一步深化中医药跨境服务，推进优质中医药资源造福贝宁当地患者，促进中医药与贝宁传统医药互学互鉴，为保障人民健康、构建人类卫生健康共同体作出贡献。

中国（宁夏）第26批援贝宁医疗队纳迪丹古医疗分队队长杨志莲在致辞中表示，中国和贝宁两国传统友谊深厚，卫生领域合作历久弥新。此次中国政府向贝宁捐赠“中医四诊仪”、“远程医疗系统”及配套设施并搭建远程医疗服务平台，这是中贝远程医疗合作的又一生动体现。她表示，中国援贝宁医疗队将继承和发扬中国援外医疗队精神，继续传承和弘扬中医药文化，传播中医健康理念，用博大精深的中医药理论和技术，守护当地群众健康。

纳迪丹古妇幼医院院长艾洛戈·弗洛伦·博科萨先生在致辞中表示，中国政府历年对贝宁医疗物资的捐赠和技术援助有效促进了贝宁卫生事业的发展，显著改善了医院的医疗条件和救治水平，感谢中国政府和人民一直以来对贝宁医疗事业的支持和帮助。他表示，2023年3月，纳吉丹古妇幼医院中医诊室的正式启用为阿塔克拉省的医疗服务增添了一份新的亮点，中国医生的精湛医术和中医疗效的口口相传，吸引了大量患者前来就诊。今天中贝中医远程医疗服务平台在纳迪丹古妇幼医院成立，标志着先进诊疗模式在本地区的启动，希望以此为契机，学习中医药知识，进而为当地医疗水平注入了新的活力，助力贝宁百姓健康。

随后，纳迪丹古妇幼医院院长艾洛戈·弗洛伦·博科萨先生、药剂科主任侯霍格贝·多萨·让及其同事在中医医师石宝银的讲解下现场观摩了中医四诊仪检查及远程会诊平台运行情况。患者玛利亚·古阿顾，因“脑卒中”肢体偏瘫前来诊治，中国援外医疗队中医医师石宝银医师首先为其进行了传统中医方法诊断，并结合中医四诊仪完成脉诊、舌诊、面诊等检查，然后通过“远程医疗服务平台”与远在万里之外的宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院冶尕西主任医师现场连线，双方通过网络共享检查数据，现场分析结果，在线为患者提供便捷、高效、优质的中医诊疗服务建议，并由石宝银医师为其实施治疗。玛利亚·古阿顾表示：“我的村民朋友介绍我来尝试中医传统治疗，这是我第四次来做治疗，我对中医治疗感到很满意，我恢复很多，今天我体验到了新的检查手段和治疗模式，我感觉非常好，虽然我还是有一点紧张，但我知道这非常非常先进，他们在想办法帮助我。我真心感谢中国医生，感谢中国。”

纳迪丹古妇幼医院院长艾洛戈·弗洛伦·博科萨先生在参观平台的运行之后表示，中国传统医学在全世界范围内证明了其能够及时有效的解决人们面临的健康问题。通过中医远程医疗服务平台，使得本地区获得了先进的医疗服务平台与技术手段，为提升本地医疗质量注入新的动能，深信中贝远程医疗合作将助力培养本地医疗团队并造福更多贝宁百姓。

中国援贝宁医疗队中医科石宝银医师表示，中医四诊仪在非洲贝宁的投入使用以及中贝远程医疗服务平台的成功搭建是中贝远程医疗合作领域的一项重大进展。中医四诊仪以中医状态学为基础，通过现代化技术手段，模拟传统望闻问切的手法，可以全面、规范、准确地对健康状态进行量化，并与中医医师传统诊断手法相配合，为患者制定个性化的健康计划及最优的干预方案。中医四诊仪在本地的投入使用，将显著提升中国中医医师在贝宁的诊治和服务水平，促进中医药文化在当地的传播和发展。另外，中贝中医远程医疗服务平台的建立，使得援外医疗队员可以与国内专家相互配合支持，进一步丰富了中国援外医疗队的援助层面、医疗技术服务深度和宽度。通过互联网和信息技术，中贝两地实现交互式会诊、协同医疗，进而促进更多国内优质中医及中西医结合医疗资源服务更多贝宁当地老百姓以及中资企业员工，带动本地区医疗技术能力的提升，从而造福更多的患者。

中国援贝宁医疗队于2023年3月在贝宁阿塔克拉省纳迪丹古妇幼医院成立中医科，并设有中医诊区、针灸及推拿治疗室、康复理疗室等，中国医师通过针灸、艾灸、推拿火罐、刮痧等中医药特色技术，为当地民众提供优质中医针灸诊疗服务，诊疗了大量的常见病如美尼尔氏综合征、失眠、面瘫、偏瘫、偏头痛、肩周炎、腰腿痛等患者。在全体队员的努力下，中国医师通过义诊、医护带教、科普讲座、学术交流等多种形式开展中医诊疗技术，传播中医药文化，推广中医健康理念，中医治疗凭借过硬的临床疗效被越来越多的当地民众接受并喜爱。

宁夏回族自治区作为首批国家“互联网+医疗健康”示范区，近年来在卫生健康领域对外交流合作成效显著。中国援贝宁医疗队先后在受援国开展远程诊断、远程会诊、远程手术指导、健康咨询、远程教育培训和学术交流等基础服务，不仅满足了当地医疗资源短缺需求，同时也提供了培养当地医疗人才的平台。中国援贝宁医疗队将以“中贝中医远程医疗服务平台”成立为契机，为贝宁患者在线上搭建更优质更丰富的中国中西医结合的医疗资源渠道，为医院培养更多的具备中医能力的医务工作者，通过中西医结合，护佑贝宁人民健康，让中医药文化成为促进中非合作交流的友好桥梁，为推动构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

(责编：于洋、常红)