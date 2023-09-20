人民网布宜诺斯艾利斯9月19日电 （记者许放）9月18日，中远海运集运阿根廷有限公司“南美东—欧洲”航线在阿根廷布宜诺斯艾利斯拉普拉塔河游轮码头举行首航仪式。中国驻阿根廷大使王卫、中远海运集运阿根廷有限公司总经理万铁根以及阿交通部长朱利亚诺、港务局局长贝尼出席活动并致辞。阿根廷海岸警卫队副司令波诺、交通部、经济部官员以及中国驻阿根廷大使馆商务公参夏娣娅、中国商会（阿根廷）会长张俊国等各界代表百余人出席活动。

王卫在致辞中指出，当前中国和阿根廷都处在发展的关键阶段。双方持续加强政策沟通、设施联通、资金融通、民心相通，不仅惠及两国和两国人民，也有助于改善地区互联互通、产业融合和一体化建设，保障全球产业链、供应链安全稳定。中远海运开通南美东—欧洲航线，有利于阿根廷扩大进出口贸易、降低货运成本，为阿经济社会发展和民生福祉发挥积极作用。

王卫强调，中方愿和阿根廷各界朋友一道，以“一带一路”倡议提出十周年、中阿签署共建“一带一路”合作谅解备忘录和合作规划为契机，本着相互尊重、平等相待、合作共赢原则，为两国友好交往开辟更多新航线，助力双方更多互利合作项目顺利启航，推动构建中阿政治互信、经济融合、文化互鉴的命运共同体。

中远海运集运阿根廷有限公司总经理万铁根表示，28年前中远海运开启阿根廷业务，积极参与阿地铁、铁路、风电、水电等大型项目建设的海运物流合作，见证了两国务实合作的迅猛发展。南美东—欧洲新航线顺利开通，为阿根廷客户提供更多通道选择和更大便利，海上丝绸之路由此揭开新篇，将更好地服务于阿根廷乃至全球经济繁荣增长。

阿根廷交通部长朱利亚诺和港务局局长贝尼热烈祝贺中远海运南美东至欧洲航线首航，高度评价包括中远海运在内的中国企业为推动阿交通基础设施建设和经济发展做出的卓越贡献。朱利亚诺表示，阿方愿与中方一道，携手应对各类风险挑战，全力推动全球经济融通和人文交流，为世界经济增长传递信心、提供动力，共同维护全球产业链、供应链稳定畅通。

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