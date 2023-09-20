新华社杭州9月19日电（黎云、李伟欣）19日上午，执行“和谐使命-2023”任务的海军“和平方舟”号医院船圆满完成对基里巴斯、汤加、瓦努阿图、所罗门群岛、东帝汶等5国的友好访问及人道主义医疗服务，顺利回到浙江舟山母港。

9月19日，执行“和谐使命-2023”任务的海军“和平方舟”号医院船顺利返回浙江舟山母港。新华社发（桂江波 摄）

从7月3日起航以来，“和平方舟”出东海，过宫古海峡进入太平洋，跨赤道顺时针访问南太4国，航经托雷斯海峡进入阿拉弗拉海抵达东帝汶，再经翁拜海峡、马鲁古海峡、菲律宾以东海域北上，经台东水道返回东海，历时79天，总航程1.2万余海里。

任务期间，全体任务人员用无疆大爱和精湛医术，当好健康使者、和平使者、友谊使者，“和平方舟”共接待到访国元首、军政要员96名和国际组织、各国使团、华侨华人、当地军警民等46批1779人次登船参观，举办甲板招待会5场次，开展学术交流23场次、文化联谊10场次，同汤加海军首次举行联合演习，在与到访国高频度、多领域、深层次广泛交流中，充分展示了中国积极履行国际义务的大国形象，展现了中国军队热爱和平、维护和平的真诚态度。

每到一站，“和平方舟”都受到华侨华人、当地民众的热烈欢迎，他们排队前往“和平方舟”看病求诊。其间，共诊疗各国民众41358人次，体检491人，收治住院61人，实施手术192例，CT、DR等辅助检查25307人次，先后派出47支医疗分队深入34个社区、街道、学校、医院开展医疗服务，综合运用小艇、直升机等方式投送医疗分队前出外岛4次，接生“和平宝宝”3名，开创了体检对象“一对一”解读特色做法，单站最高接诊总量10947人次、主平台日均就诊量1253人次，还创下了“和谐使命”系列任务以来前出外岛巡诊次数最多、接生“和平宝宝”数量最多等纪录，受到到访国政府和民众的高度赞誉，赢得了国际社会和舆论的广泛好评。

东部战区海军和任务官兵家属代表在码头迎接。

9月19日，执行“和谐使命-2023”任务的海军“和平方舟”号医院船顺利返回浙江舟山母港。新华社发（桂江波 摄）

9月19日，执行“和谐使命-2023”任务的海军“和平方舟”号医院船顺利返回浙江舟山母港。这是欢迎仪式现场任务官兵整齐列队。新华社发（韩林 摄）

9月19日，执行“和谐使命-2023”任务的海军“和平方舟”号医院船顺利返回浙江舟山母港。这是欢迎仪式现场任务官兵整齐列队。新华社发（韩林 摄）

(责编：刘叶婷、崔越)