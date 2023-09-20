新华社日内瓦9月19日电（记者聂晓阳）中国人权研究会专家、北京理工大学科技与人权研究中心研究员杨宽19日在联合国人权理事会第54届会议上发言，呼吁有关工作组秉持客观立场，关注发生在某些国家可能存在以雇佣军为手段侵犯人权的问题。

杨宽在当天举行的与以雇佣军为手段侵犯人权并阻挠行使民族自决权问题工作组互动对话时表示，由于雇佣军的法律定位不明确，其在实践中屡屡突破法律和道德底线，威胁国际人权。雇佣军在局势动荡地区缺乏法律约束、枪支管理松散的情况下往往会过度和任意使用武力，造成无辜平民的重大伤亡。

杨宽说，雇佣军已经对国家主权和安全造成严重威胁，有的雇佣军甚至受雇于恐怖组织，威胁国际安全。对此问题，中国坚持遵守和维护联合国大会1989年通过的《反对招募、使用、资助和训练雇佣军国际公约》，反对在战争中招募、使用、资助和训练雇佣军，反对雇佣军担任临时的“战争工具”。

杨宽18日还在联合国人权理事会第54届会议有关奴隶制的当代形式及其成因、后果主题讨论中发言，强调要彻底消除奴隶制带来的广泛、深刻影响，国际社会必须共同行动，特别是那些历史上曾参与奴隶制、进行奴隶贸易并从中获益的国家，更应该拿出实际行动，直面自己黑暗的过去，承担应有的历史责任。

杨宽在发言中说，目前，在世界上一些国家和地区，少数族裔、土著居民、移民等仍遭受着严重的歧视和伤害，这些群体也是当代奴隶制的主要受害者。在这些国家和地区滋生出不少针对特定国家、特定宗教、特定种族的恐惧、排斥、仇恨等，包括“伊斯兰恐惧症”、仇恨亚裔等。这些都是当代奴隶制仍然存在的重要原因。

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