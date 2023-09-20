9月19日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在第78届联合国大会一般性辩论开幕式上讲话。新华社记者李睿摄

新华社联合国9月19日电（记者王建刚 尚绪谦）第78届联合国大会一般性辩论19日在纽约联合国总部拉开帷幕。多国国家元首、政府首脑和高级别代表将就推进可持续发展目标、应对气候危机、缓和不断恶化的安全局势以及推动联合国改革等国际社会共同关注的重大问题与挑战，表达各自国家立场并提出解决方案。

9月19日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在第78届联合国大会一般性辩论开幕式上讲话。新华社记者李睿摄

联合国秘书长古特雷斯在讲话中警告，世界正变得不稳定，地缘政治紧张局势正在升温，世界正在向多极化方向发展，和平与安全正面临前所未有的压力，核裁军陷入停滞，世界经济、金融体系和贸易关系正在“越来越接近严重断裂”。同时，不平等在加剧，仇恨言论不断增加，人道主义体系正处于崩溃的边缘，国际社会正面临从气候危机到颠覆性技术等一系列关乎人类生存的威胁。

9月19日，在位于纽约的联合国总部，第78届联大主席弗朗西斯（中）宣布联合国大会一般性辩论开幕。新华社记者李睿摄

古特雷斯呼吁对全球多边体系进行改革，根据当今世界现状改革安理会，重塑国际金融架构，使其真正具备普遍性，并成为陷入困境的发展中国家的全球安全网。他呼吁各国为全球人道主义募捐行动提供资金，采取措施推进每年5000亿美元的可持续发展目标刺激方案，同时减轻发展中国家和新兴经济体的财政负担。

9月19日，在位于纽约的联合国总部，第78届联大主席弗朗西斯在联合国大会一般性辩论开幕式上讲话。新华社记者李睿摄

古特雷斯强调，世界需要的是政治智慧，而不是权谋和僵局。国际社会应弥合分歧，缔造和平，维护所有人的尊严和价值，实现可持续发展目标，不让任何人掉队，“为21世纪改革多边主义，为共同利益团结一致”。

9月19日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（前）在第78届联合国大会一般性辩论开幕式上讲话。新华社记者李睿摄

第78届联大主席弗朗西斯主持了开幕式。他在讲话中呼吁所有国家重建信任和团结。他说，国际社会应释放重要的财力和资源，以支持在缓解、适应气候变化和提升韧性方面最易受影响人群。他呼吁国际社会立即采取行动应对当今繁多而复杂的挑战，通过消除差异和缩小分歧，努力为全球每一个人带来和平、繁荣、进步和可持续性。

9月19日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在第78届联合国大会一般性辩论开幕式上讲话。新华社记者李睿摄

本届联大一般性辩论的主题为“重建信任，重振团结：加紧行动，落实2030年议程及其可持续发展目标，为所有人推进和平、繁荣、进步和可持续性”。

9月19日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在第78届联合国大会一般性辩论开幕式上讲话。新华社记者李睿摄

联合国大会是联合国主要的审议、监督和审查机构，由联合国全体会员国共同组成。大会于每年9月至12月举行常会。常会通常分两个阶段，前段为一般性辩论阶段，后段为大会审议列入议程的各项议题阶段。

9月19日，在位于纽约的联合国总部，第78届联大主席弗朗西斯在联合国大会一般性辩论开幕式上讲话。新华社记者李睿摄

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