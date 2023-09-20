新华社北京9月19日电 特稿：让飞虎队精神代代传承——习近平主席复信美中航空遗产基金会主席和飞虎队老兵为中美民间友好厚植根基

新华社记者许缘 邓仙来 张远

“新时期中美关系的健康稳定发展，需要新时期飞虎队员的参与和支持，希望飞虎队精神能够在两国人民之间一代一代传承下去。”9月12日，国家主席习近平复信美中航空遗产基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦。

见信如晤，情真意切。从美国飞虎队老兵、史迪威将军后人到“美中青少年学生交流协会”，习近平主席近期接连复信美国友好人士，始终传递一个重要的信息：中美关系的基础在民间。

“我们愿传承和发扬飞虎队精神。”喜获复信的杰弗里·格林在接受新华社记者专访时说。习近平主席的一封又一封信函，为中美民间友好厚植根基，为中美关系发展注入强大动力。

“飞虎队精神是合作和友谊的象征”

美中航空遗产基金会成立于1998年。近日，基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦共同致信习近平主席，表示将传承和弘扬中美合作的宝贵精神财富。

习近平主席在复信中指出，得知美中航空遗产基金会和飞虎队老兵们长期以来孜孜不倦在中美两国传播飞虎队故事，越来越多美国青少年参与到“飞虎队友谊学校和青少年领袖计划”中来，迄今已有近500名飞虎队老兵和数百名老兵家属到访中国，我感到很高兴，并向你们表达敬意。

格林告诉记者，习近平主席的复信“意义重大”，他深感荣幸，迫不及待地将这个好消息和复信内容转告莫耶、麦克马伦两位老兵。

“中美关系的希望在人民，基础在民间，未来在青年。”“中美关系的基础在民间，力量源泉在人民友好。”“两国人民应该加强交流、增进理解、扩大合作，为两国关系发展不断注入新动力。”习近平主席在一系列复信中反复强调中美人民相知相亲的重要意义，对中美青年携手同行寄予厚望。

“飞虎队精神是合作和友谊的象征，是留给我们两国人民最重要的共同遗产，年轻一代应该继续传承和发扬。”格林说。

美中航空遗产基金会还计划组织年轻人赴华参观访问，重温历史，与中国年轻人交流。格林告诉记者，该基金会的使命就是通过铭记美中之间珍贵的共同记忆，帮助人们思考和理解两国的历史、当下与未来，推动两国青年学习历史、加深交流、建立友谊。“当他们有机会面对面交流时，会在前辈结下的友谊基础上继续前进。”

习近平主席同美国人民的亲切互动，给格林留下深刻印象。他认为，习近平主席始终致力于促进中美人民之间的友好交往和互相理解。“这是一粒种子，可以结出美好的果实。”格林说。

“中国人民永远不会忘记老朋友”

习近平主席多次提及这段历久弥坚的“飞虎情谊”。

1941年，美国陈纳德将军组建“中国空军美国志愿援华航空队”（飞虎队），与中国军民共同抗击日本侵略者。援华作战期间，2000余名美籍飞虎队队员在战斗中牺牲，200多名飞虎队队员被中国民众营救，许多中国人在营救过程中献出了生命。

格林说：“习近平主席的复信再一次表明，中国人民永远不会忘记老朋友，而这也是我们要传达给美国民众的重要信息。”

习近平主席在复信中强调，追忆往昔，中美两国人民在抗击日本法西斯的斗争中同仇敌忾，经受了血与火的考验，结下了深厚友谊。展望未来，中美作为两个大国，对世界的和平、稳定与发展负有更加重要的责任，应该也必须实现相互尊重、和平共处、合作共赢。

格林对此深表认同。他说，美中作为世界上两个重要国家，应该克服困难、谋求合作。“机会就在那里，我们必须合作，习近平主席的复信再次传递希望。”

飞虎队老兵哈里·莫耶已年过百岁，仍在孜孜不倦地向年轻一代讲述飞虎队故事。今年9月初，在洛杉矶地区一场活动中，老人满含深情地回忆起同中国人民并肩抗战的岁月。

“我非常尊重和钦佩中国人民。”他说，当年有不少美国飞行员被中国百姓营救，白天藏起来，夜间转移，被护送到安全地带。老人还谈到，自己曾多次赴华，见证了中国日新月异的发展变化，希望年轻一代接力传承美中人民的友好情谊。

对友谊的珍视和传承，跨越大洋。在中国云南，98岁高龄的抗战老兵杨毓骧告诉新华社记者，当年，他在共同战斗中与飞虎队队员结下深厚友谊。“几十年来，我们依然保持联系，我们的后代也保持着联系，这种友谊一直都在传承。”

“希望中美友谊书写新篇章”

飞行护眼镜、军用油气炉、飞虎队与中国军民的合影……在昆明市博物馆内，飞虎队纪念馆已面向公众开放11年。

留言簿上记录了人们珍爱和平和友谊的心声：“飞虎队精神永存，望中美人民永远和平共处。”“珍爱和平，反对战争，是人类的美好愿望和追求。”

昆明市博物馆馆长陈浩告诉新华社记者，纪念馆每年吸引超过十万青少年参观，一些对飞虎队历史感兴趣的青少年还在博物馆的培养下成为讲解员、志愿者，博物馆也以“流动博物馆”的形式走进中小学。他说，中美两国人民都热爱和平，崇尚友谊，我们也希望尽己所能，为两国关系向好发展作出贡献。

近年来，从云南、广西、重庆到大洋彼岸，以多种形式讲述的飞虎队故事激励着无数中美青年传承友谊。陈纳德将军之女辛西娅·陈纳德（中文名陈美丽）曾在接受新华社记者专访时说，希望这份深厚友谊书写新的篇章。

中美关系的力量源泉在人民友好。中美友好事业呼唤更多“新时期飞虎队员”的参与和支持。薪火相传的友谊与互利共赢的合作，将为两国关系发展注入源源不断的动力，为世界和平、稳定与发展带来新的希望。（参与记者：孙敏、胡友松、高山）

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