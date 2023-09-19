新华社南京9月19日电（记者朱国亮、朱超）国务委员、公安部部长王小洪19日在江苏省连云港市分别会见参加全球公共安全合作论坛（连云港）2023年大会的圭亚那内政部部长罗伯逊·本、俄罗斯联邦副总检察长格罗多夫、吉尔吉斯斯坦内务部部长尼亚兹别科夫、塔吉克斯坦内务部部长拉希姆佐达。

会见罗伯逊·本时，王小洪高度赞赏圭方恪守一个中国原则，坚定支持中方核心利益和重大关切，表示愿与圭方一道，以落实两国领导人重要共识为契机，加强人员交往、“一带一路”安保、打击跨国犯罪、执法能力建设合作，推动两国关系不断迈上新台阶。

罗伯逊·本表示，愿进一步加强两国执法安全合作，推动圭中关系不断向前发展。

会见格罗多夫时，王小洪表示，在两国元首战略引领下，中俄关系保持健康稳定发展势头。希望进一步加强两国维护政治安全、反干涉领域合作，深化刑事司法协助领域合作，不断丰富新时代中俄关系内涵。

格罗多夫表示，愿加强两国检察、公安部门交流，开展务实高效合作。

会见尼亚兹别科夫时，王小洪表示，愿同吉方认真落实两国元首重要共识，加强反恐、打击跨境赌博、执法能力建设合作，推动中吉务实合作全面发展。

尼亚兹别科夫表示，愿继续密切合作，切实维护两国安全稳定。

会见拉希姆佐达时，王小洪表示，愿与塔方深化反干涉领域合作，加强打击“三股势力”、“一带一路”项目安保、禁毒、执法能力建设合作，维护两国繁荣稳定和人民安宁。

拉希姆佐达表示，愿以更加开放、坦诚的姿态，纵深推进交流合作。

同日，王小洪分别授予尼亚兹别科夫、拉希姆佐达和老挝公安部副部长坎京、所罗门群岛警察部常秘加洛卡勒金质、银质“长城纪念章”。

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