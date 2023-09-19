杨晓光公使与侨界代表共同切蛋糕。全英华人社团联合总会供图

人民网伦敦9月19日电（记者许立群）9月17日，全英华侨华人庆祝中华人民共和国成立74周年庆典（以下简称“国庆庆典”）在伦敦举行。该庆典由全英华人社团联合总会主办，近百个侨团参加，来自中国驻英国大使馆、英国华侨华人社团、中资机构、中国学联、英国政商学界代表等逾400人出席。

中国驻英国大使郑泽光发来贺信：“国泰民安欣逢盛世 四海同心共谋复兴”。

中国驻英国大使馆临时代办杨晓光公使在致辞中表示，今年是中英建立大使级外交关系的第51周年。51年来，两国关系虽历经风雨，但始终向前，各领域交流合作成果丰硕，给双方人民带来了实实在在的好处。杨晓光说，中英关系要取得进一步发展，离不开广大在英华侨华人、侨团组织的大力支持和参与。希望全英华侨华人和各个侨团，继续做中华文化的传播者、中英互利合作的推动者、民间友谊的促进者，为促进中英人民的友好交流与合作贡献更多力量。

国庆庆典主委、英国川商联合总会会长宋汶栗在致辞中回顾新中国过去74年取得的非凡成就。她说，在英侨胞心系桑梓，赤子丹心，积极融入当地社会、深入社区，在各行各业取得了更多进步，创造了新的佳绩，体现了浓浓的家国情怀与时代担当。今年英国各地纷纷恢复了线下各大节庆、文化交流活动，英国王室也首次在白金汉宫举行春节招待会，邀请众多华侨华人代表出席，肯定了华人社区对英国社会发展的贡献和成绩。 威斯敏斯特市长帕特里夏·麦卡利斯特代表该区政府对中华人民共和国成立74周年表示衷心祝贺。她说，英国和中国有长久以来发展的友谊，威斯敏斯特市致力于培育更牢固的经济和文化纽带，这里有着充满活力的华人社区和标志性地标唐人街以及众多精彩的文化节庆，威斯敏斯特对华侨华人的贡献深表谢意。

活动上，来自全英的侨胞们带来了歌曲《我和我的祖国》、舞蹈《敦煌舞》、情景剧《人长久·共婵娟——诗意里的中国》等文艺节目。

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