新华社利比亚德尔纳9月19日电 通讯：利比亚民众面对灾情呼吁“要统一，不要分裂”

新华社记者潘晓菁 哈姆扎·图尔基亚

“10多年来，他们一直试图分裂我们，但当灾难来临时，所有利比亚人‘躺’在了一起。”几天前，网名为“利比亚人出来逛”的利比亚网友在社交媒体发布了一张各地志愿者在前往东部受灾地区途中躺在一起休息的照片，引发许多利比亚网友的共鸣。利比亚东部飓风灾害发生后，越来越多的利比亚民众强烈呼吁利比亚“要统一，不要分裂”。

上百名德尔纳市民18日聚集在德尔纳清真寺前齐声高呼：“重建德尔纳，团结利比亚。”利比亚东部灾情将利比亚民众的心凝聚在一起，越来越多的利比亚民众在社交媒体上呼吁大家团结起来。

9月10日，由地中海飓风“丹尼尔”引发的洪灾在利比亚东部地区造成大量人员伤亡，同时导致严峻的人道危机。根据利比亚桥梁和道路部18日公布的数据，利比亚东部受灾地区70%以上的基础设施遭到破坏，11座桥梁倒塌、50%的道路被洪水损坏。

飓风过后，重灾区德尔纳市有四分之一的城区被风暴和山洪摧毁。记者在德尔纳看到，救援人员仍在海上和陆地上进行搜救工作，来自利比亚全国各地的志愿者也在进行灾后清理工作，并帮助分发食品和必需品。

2011年3月，美国及其盟友发动对利比亚政府军的空袭，帮助利反对派推翻卡扎菲政权，利比亚随后陷入长期内乱。得到联合国承认的利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，利比亚国民代表大会则与“国民军”结盟，主要控制东部和中部地区，双方在利比亚境内形成割据对峙之势。

“2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚各方之间持续争斗，导致利比亚基础设施薄弱，（十几年）没有出现新的项目，”利比亚政治学学者哈桑·穆斯利说，“西方推翻卡扎菲政权无意在利比亚建立稳定，导致利比亚至今政治局面仍然混乱，这种现状将加剧灾区人民的痛苦。”

“与2011年北约干预利比亚造成利比亚社会分裂的严重程度相比，美国和西方国家对灾情的援助太微弱了。”利比亚媒体从业人员哈立德·马格拉比说道。

利比亚前政府官员哈利勒·卡瓦非呼吁利比亚人民团结起来，举行总统和议会选举，结束分裂状态，发展国力。卡瓦非对记者表示：“利比亚局势需要本土解决方案，如果得到国际倡议支持，利比亚各方展开对话，解决方案才会更加有效。”

联合国秘书长利比亚问题特别代表巴蒂利日前在会见利比亚总统委员会主席曼菲时说，利比亚各方应迅速协作、共同努力从洪灾中恢复过来。他同时表示，利比亚迫切需要建立统一和合法的机构，以有效应对利比亚面临的所有挑战。

(责编：贾文婷、吴成良)