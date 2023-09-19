人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中阿旅游界共商文旅合作新前景

2023年09月19日20:56 | 来源：新华网
小字号

　　新华社银川9月19日电（记者余俊杰、马思嘉）第六届中国—阿拉伯国家博览会中阿旅行商大会19日在宁夏银川开幕，来自中国和伊朗、沙特阿拉伯等国家的旅游主管部门代表、驻华使节、文旅企业代表等齐聚一堂，共商中阿文旅合作机遇与前景。

　　开幕式当天共签署了18项文旅合作协议，还举行了“一带一路”文旅合作推介会。推介会由与会国家和地区、我国部分省区市文化和旅游部门，采取“文艺节目创意视频+特色资源”的方式，推介当地特色文旅资源。

　　文化和旅游部国际交流与合作局有关负责人表示，为发挥旅游在推动中阿文明交流互鉴中的重要作用，中阿双方应加强旅游政策对接、旅游产业合作、旅游人才培养和旅游推广合作。

　　中国旅游研究院副院长唐晓云介绍，2016年至2019年间，中国公民首站出境阿拉伯国家的人数保持年均10%的增长，入境中国大陆的阿拉伯国家公民人数也保持稳定增长。随着国际航班稳步增加，出境旅游呈现有序复苏的良好态势。

　　“游客是流动的文化，培育更有韧性的旅游产业生态，以旅游推动中阿合作发展新篇章值得期待。”唐晓云说。

　　据悉，中阿旅行商大会由文化和旅游部、宁夏回族自治区政府共同主办，之前已成功举办五届。

(责编：贾文婷、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部