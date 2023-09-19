新华社银川9月19日电（记者余俊杰、马思嘉）第六届中国—阿拉伯国家博览会中阿旅行商大会19日在宁夏银川开幕，来自中国和伊朗、沙特阿拉伯等国家的旅游主管部门代表、驻华使节、文旅企业代表等齐聚一堂，共商中阿文旅合作机遇与前景。

开幕式当天共签署了18项文旅合作协议，还举行了“一带一路”文旅合作推介会。推介会由与会国家和地区、我国部分省区市文化和旅游部门，采取“文艺节目创意视频+特色资源”的方式，推介当地特色文旅资源。

文化和旅游部国际交流与合作局有关负责人表示，为发挥旅游在推动中阿文明交流互鉴中的重要作用，中阿双方应加强旅游政策对接、旅游产业合作、旅游人才培养和旅游推广合作。

中国旅游研究院副院长唐晓云介绍，2016年至2019年间，中国公民首站出境阿拉伯国家的人数保持年均10%的增长，入境中国大陆的阿拉伯国家公民人数也保持稳定增长。随着国际航班稳步增加，出境旅游呈现有序复苏的良好态势。

“游客是流动的文化，培育更有韧性的旅游产业生态，以旅游推动中阿合作发展新篇章值得期待。”唐晓云说。

据悉，中阿旅行商大会由文化和旅游部、宁夏回族自治区政府共同主办，之前已成功举办五届。

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