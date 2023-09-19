新华社北京9月19日电 题：立己达人 兼善天下——中国推动完善全球人权治理的四个维度

新华社记者叶书宏

中国人权研究会和新华社国家高端智库19日共同发布《为了全人类共同的价值和尊严——中国参与全球人权治理的实践与贡献》智库报告。报告认为，在推进世界人权事业发展的进程中，中国不是局外人，而是行动派，在推动构建人类命运共同体的进程中发挥着越来越重要的作用。从探索自身人权发展道路到推动世界人权事业发展，从为完善全球治理提供理念指引到以中华文明启迪人权发展未来，中国积极参与全球人权治理，不断为推动世界人权事业发展贡献中国力量、中国智慧、中国方案。

作为世界上最大的发展中国家，中国的人权实践取得了历史性成就，不仅改变了本国14亿多人口的命运，树立起坚定的中国人权自信，而且也在一定程度上体现了发展中国家人权发展的一般规律，为其他国家带来可资借鉴的经验与启示。中国奉行以人民为中心的人权理念，把生存权、发展权作为首要基本人权，把人民的获得感、幸福感、安全感作为衡量人权实现的重要标准；人权没有最好，只有更好，人权事业发展只有进行时，没有完成时……这些理念源自于中国实践，又在不断指导新的实践，实现了人权道义价值与实践理性的良性互动。2021年底，新华社在五大洲53个国家进行了全球人权治理的民意调查，涵盖发达国家、发展中国家、欠发达国家和战乱国家。结果显示，93%的受访者认同生存权与发展权是首要基本人权；认同“幸福生活”是衡量人权状况的重要主体感受的人群占比超过87%；认为自主而有效的国家治理对于人权保障事业“比较重要”和“极为重要”的占比超过80%……调查结果反映了海外民众的普遍认知，也再次验证了基于中国实践的中国人权观所反映的全球性共识。

立己达人、兼善天下的中华文化传统深刻影响着中国的全球思维。中国在发展好本国人权事业的同时，也在力所能及的范围内推动世界人权事业发展。习近平主席说：“只有各国人民都过上好日子，繁荣才能持久，安全才有保障，人权才有基础。”中国是这么说的，也是这么做的。长期以来，中国分别从推动共同发展、捍卫和平安全、维护公平正义、倡导包容互鉴几个层面为世界人权事业发展打基础、添动力。中国菌草技术帮助非洲和南太平洋国家百姓摆脱贫困；中国参与南苏丹、马里等冲突地区的维和任务；中国在联合国人权理事会主持公道、为发展中国家仗义执言……中国真正做到了“以合作促发展，以发展促人权”，被认为是推动世界人权发展的行动派。习近平主席提出构建人类命运共同体重要理念，在具体实现路径上又相继提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等倡议主张。习近平主席十年前提出的“一带一路”倡议，更是拉动了近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为共建国家创造了42万个工作岗位，帮助近4000万人摆脱贫困。可以说，中国对世界人权事业的贡献实实在在。

随着中国式现代化的稳步推进，中国不仅从物质层面助力世界发展，基于自身发展提炼总结又经过实践检验的中国理念，也开始投射到更广阔的全球治理领域，对人类进步产生广泛而深远的影响。具体到全球人权治理，今天的中国，不仅是国际机制的“深度参与者”，治理规则的“共同建设者”，交流合作的“积极倡导者”，而且是全球人权治理变革的“重要推动者”。当今世界，思考全球人权治理需要基于几个基本逻辑：一是全球化深入发展，人类命运与共；二是发展中国家群体性崛起，发展和参与全球治理的民主诉求不断增强；三是当下的全球人权治理逻辑和知识解释力面临来自现实的诸多挑战。在此背景下，中国基于自身发展和国际实践，推动国际社会以团结合作实现“共在共享”，以发展驱动保障共同进步、以多边共治促进公平公正、以包容互鉴达成美美与共，为完善全球人权治理贡献中国方案。

回归到底层的文明层面，中国人权实践蕴含着中华文明的优秀传统元素，同样为构建更加公平公正合理包容的全球人权治理带来有益启示。中华文明以协和万邦的智慧，内生出一种胸怀天下、统筹兼顾、包容多元的文明传统。这样的文明，以其内部包罗万象的丰富性、稳定性和生命力，为解决今日世界问题提供了可资借鉴的“模板”。纵观人类社会从蒙昧野蛮到文明进步的历史进程，民主自由人权已成为全人类的共同价值追求。全球化时代，不同制度文明的“操作系统”同步演化升级，治理理念能否得到广泛认同，关键在于其开发的“源代码”能否回应大多数人对于幸福生活的追求。快速流变的21世纪，二元对立、对抗思维没有出路，允执厥中、实事求是才能把握未来。中国立足和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，探索为人民谋幸福的发展新路，凝聚构建人类命运共同体的全球共识，与时俱进形成了独具中国特色的人权治理智慧。这份思想财富，不仅属于中国，同样属于世界。

(责编：贾文婷、杨牧)