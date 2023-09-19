人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

我国在非洲首个境外经贸合作区已吸引投资超25亿美元

2023年09月19日17:33 | 来源：新华社
小字号

　　我国在非洲的第一个境外经贸合作区——赞比亚—中国经济贸易合作区已吸引近百家企业落户，投资额超过25亿美元，为当地创造了超过1万个就业岗位，不断推动双方经贸合作迈上新台阶。

　　这是记者在中国有色矿业集团有限公司日前举行的一场中赞投资推介活动上了解到的信息。

　　中国有色集团是中国有色金属工业领域最早“走出去”的中央企业。成立于2007年的赞比亚—中国经济贸易合作区，是赞比亚国内的第一个多功能经济区，由中国有色集团投资建设。

　　2023年3月，中企承建的赞比亚下凯富峡水电站全面投产运行。图为该水电站发电机组。新华社记者彭立军 摄

　　中国有色集团董事长奚正平在活动上说，今年是中国有色集团走进赞比亚25周年。25年来，企业积极助力赞比亚采矿业实现技术升级和产业链延伸，带动更多中国优秀企业走进赞比亚、融入赞比亚，在创造大量就业的同时，模范履行社会责任，全力推动企业所在地公共卫生事业和高等职业教育发展。

　　“我们将继续以赞比亚—中国经济贸易合作区为依托，带动更多的优秀中国企业到赞比亚投资。”奚正平表示，中国有色集团将进一步加大在赞比亚矿业、科技、民生等领域投资力度，以实际行动践行好、维护好中赞全天候友谊。

　　据了解，包括中国有色集团在内，目前我国已有10余家中央企业在矿产、交通、电力、制造、农业等领域与赞比亚企业开展了富有成效的合作，打造了坦赞铁路、谦比希铜矿、下凯富峡水电站等一批重大合作项目。（记者王希）

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部