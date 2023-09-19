我国在非洲的第一个境外经贸合作区——赞比亚—中国经济贸易合作区已吸引近百家企业落户，投资额超过25亿美元，为当地创造了超过1万个就业岗位，不断推动双方经贸合作迈上新台阶。

这是记者在中国有色矿业集团有限公司日前举行的一场中赞投资推介活动上了解到的信息。

中国有色集团是中国有色金属工业领域最早“走出去”的中央企业。成立于2007年的赞比亚—中国经济贸易合作区，是赞比亚国内的第一个多功能经济区，由中国有色集团投资建设。

2023年3月，中企承建的赞比亚下凯富峡水电站全面投产运行。图为该水电站发电机组。新华社记者彭立军 摄

中国有色集团董事长奚正平在活动上说，今年是中国有色集团走进赞比亚25周年。25年来，企业积极助力赞比亚采矿业实现技术升级和产业链延伸，带动更多中国优秀企业走进赞比亚、融入赞比亚，在创造大量就业的同时，模范履行社会责任，全力推动企业所在地公共卫生事业和高等职业教育发展。

“我们将继续以赞比亚—中国经济贸易合作区为依托，带动更多的优秀中国企业到赞比亚投资。”奚正平表示，中国有色集团将进一步加大在赞比亚矿业、科技、民生等领域投资力度，以实际行动践行好、维护好中赞全天候友谊。

据了解，包括中国有色集团在内，目前我国已有10余家中央企业在矿产、交通、电力、制造、农业等领域与赞比亚企业开展了富有成效的合作，打造了坦赞铁路、谦比希铜矿、下凯富峡水电站等一批重大合作项目。（记者王希）

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