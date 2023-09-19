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日本冲绳县知事在联合国人权理事会会议上指责美军基地威胁和平

2023年09月19日17:32 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月19日电（记者姜俏梅）据日本媒体19日报道，冲绳县知事玉城丹尼18日在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会会议上发表演讲，指责“美军基地过于集中，威胁（冲绳）和平”，并反对日本政府不顾民意强行在名护市边野古建设新的美军基地。

　　玉城强调，增强军事力量加剧日本周边地区紧张局势令人担忧，这与冲绳县民众渴望和平的意愿相悖。他还就名护市边野古美军基地搬迁工程表示，日本政府不顾冲绳县民意，正在强行填埋珍贵海域建设新的美军基地。

　　玉城发表演讲前还与联合国特别报告员会面，反映美军基地周边水体被检测出全氟和多氟烷基物质超标等问题。

　　2015年，时任冲绳县知事翁长雄志在联合国人权理事会会议上，控诉美国和日本政府无视并侵犯冲绳居民权利，呼吁国际社会采取措施，支持冲绳人民争取自决权的努力。

　　冲绳县承接了按面积计算大约70%的驻日美军基地。根据2019年冲绳县投票结果，超过七成民众反对在边野古填海建基地。迄今为止，冲绳县与日本政府间就边野古问题提起诉讼13起，其中已判定冲绳县败诉的有7起，另有4起诉讼以和解或撤诉告终。日本媒体的报道称，剩下两起诉讼冲绳县胜诉机会渺茫。

(责编：贾文婷、杨牧)

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