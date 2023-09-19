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小行星“龙宫”样本中发现原始的“盐”和有机硫分子

2023年09月19日17:30 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月19日电（记者钱铮）日本研究人员参与的国际团队在新一期《自然-通讯》杂志上发表论文说，他们从取自小行星“龙宫”的样本中发现了原始的“盐”和多种有机硫分子。该成果有望为探究地球诞生前太阳系物质如何存在、构成地球生命的物质如何进化等提供重要线索。

　　这是“隼鸟2”号探测器降落在小行星“龙宫”的模拟图。新华社发（日本宇宙航空研究开发机构供图）

　　日本产业技术综合研究所18日发布公报说，该所研究人员参与的团队用热水、有机溶剂、弱酸、强酸等多种溶剂萃取“隼鸟2”号探测器从小行星“龙宫”带回样本中的可溶性成分，并对其进行精密化学分析。结果发现，热水萃取物中含有丰富的钠离子，这些钠离子一部分起到电解质的作用，一部分与低分子有机物等结合形成钠盐。此外，研究人员还在萃取物中发现了多种有机硫分子。

　　研究人员说，小行星“龙宫”保留着地球诞生前太阳系化学组成的原始信息，新研究有助人们进一步了解早期太阳系有机分子的化学演化。

　　“隼鸟2”号小行星探测器于2014年发射，2018年6月抵达小行星“龙宫”附近并采集了岩石样本。搭载样本的回收舱于2020年12月返回地球，“隼鸟2”号则继续飞往其他小行星。

(责编：贾文婷、杨牧)

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