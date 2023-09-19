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阿布扎比可持续发展周将在联合国气候变化大会期间举办特别专区

2023年09月19日15:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 阿布扎比可持续发展周将在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）上举办特别专区，通过促进所有全球利益相关者之间的有影响力和包容性的对话，将承诺转化为实际解决方案，实现净零未来。

阿布扎比可持续发展周是由阿联酋及其清洁能源巨头马斯达尔发起的一项全球倡议，旨在加速可持续发展，推进经济、社会和环境进步。阿布扎比可持续发展周成立于2008年，为所有与地球未来利益攸关的人提供了一个全球平台。阿布扎比可持续发展周汇集了来自政府、体制外和民间社会的领导人，讨论和参与大胆的气候行动和创新，以确保子孙后代的可持续世界。

阿联酋工业和先进技术部长、马斯达尔主席兼COP28候任主席苏丹·贾比尔表示，随着阿联酋期待举办COP28，我们必须利用一切机会加快公正有序的能源转型。COP28上的阿布扎比可持续发展周特别版为更广泛的关键利益相关者社区提供了一个重要平台，让他们的声音被听到，并加速向零净未来的公正和包容性转型。

马斯达尔首席执行官穆罕默德·拉马希表示，很自豪能在COP28上主办这一独特的阿布扎比可持续发展周，并期待欢迎可持续发展和清洁能源领域的主要利益相关者，因为我们希望推动积极的变革，共同应对世界上最紧迫和紧迫的挑战。

(责编：崔越、常红)

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