参加2023国际广播电视大会的中国代表团与荷兰各界友好人士共计上百人于16日在阿姆斯特丹举办的“北京新视听之夜”活动上齐聚一堂，畅谈中外广电合作未来。北京市广播电视局供图

人民网布鲁塞尔9月18日电 （记者牛瑞飞）16日“北京新视听之夜”在荷兰阿姆斯特丹举办。带着加强中外广播电视业界交流合作的愿望和推动中国故事更多地走向国际视野的使命，参加2023国际广播电视大会的中国代表团与荷兰各界友好人士共计上百人齐聚一堂，畅谈中外广电合作未来。

国家广播电视总局副局长朱咏雷在致辞中表示，广电视听的边界正在不断延伸，科技创新和内容创作的紧密结合，为多元化表达和多场景应用，创造了更多的机会，中外广电行业的交流合作在推动民心相通和文明互鉴方面，也愈加凸显独特的意义。

中国驻荷兰大使谈践表示，此次北京市广播电视局组团率领国内广电行业领军企业前来荷兰参加国际广播电视大会，并且专门举办“北京新视听”之夜活动推介中国广电对外交流合作，是特别令人高兴的事情，他期待中荷两国广电产业能够进一步加强交流、扩大双赢，尽力使用好广播电影电视行业的各项新技术，让两国人民更加亲近。

北京市广播电视局局长王杰群表示，“北京新视听之夜”是一个交流和分享的场所，让大家共同探讨广电视听产业的发展和创新，自2019年北京市广播电视局首次参加荷兰国际广播电视大会以来，今年又组织12家企业亮相展会。北京市广播电视局将继续坚持开放合作的原则，鼓励和支持广播电视和网络视听企业走出去，与全球各地的视听产业同行广泛开展深入合作，推动国际间的文化交流和文明互鉴。

荷兰电影基金会的首席执行官桑德拉·登哈默表示，荷兰与中国在广电行业的交流由来已久，特别是两国在2015年签订了合拍电影方面的相关协议，并已经取得初步成果。今年年初，中国与荷兰合拍的首部青少年题材电影《威武小狮王》已经在荷兰上映，期待与中国广电同仁开展更加深入的探讨，期待更多的合作。

荷兰制片人桑德·阿特十分期待与中国同行展开合作。他表示中国有着十分广阔的市场和成熟的企业，他和合作伙伴们很愿意带着充满创意的影视内容前往中国，也同样期待能在荷兰看到中国的影视内容。

本次交流会以“加强中外广播电视业界交流合作，推动中国故事走向国际视野”为主题，由北京市广播电视局主办，国家广播电视总局广播电视科学研究院承办，旨在通过主题演讲、对话交流等方式，展示中国广电技术与内容产业的国际化发展概况，了解荷兰与中国广电合作的发展进程，表达中欧之间未来合作的展望，促进中欧间的视听交流与中外文明互鉴。

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