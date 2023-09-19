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“汉字缘”选手走进山西晋城——

古城里的“人间烟火”

2023年09月19日13:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网晋城9月16日电 （武笑、艾雯）当夕阳褪去最后一抹霞光，天色渐渐暗了下来，一瞬间，郭峪古城的点点灯光栉次鳞比，不一会儿便连成了一片灯海，夜里的古城又焕发出新的活力。

郭峪古城夜色。人民网 卢鹏宇摄

郭峪古城夜色。人民网 卢鹏宇摄

纵横交错的古街小巷，错落别致的古朴民居……位于晋城市阳城县北留镇郭峪村的郭峪古城，是太行山麓一座城堡式村落，城内独具特色的明清建筑群，在沁河流域极具地方特色，被古建专家誉为中国古建筑的集聚地。

古城巡游队伍。人民网 卢鹏宇摄

古城巡游队伍。人民网 卢鹏宇摄

9月15日，夜幕下的郭峪古城灯光璀璨，游人如织。刚一走进，放眼望去，广场上已是热闹非凡。《变脸》《帽翅》《皮毛驴》《抛绣球招婿》等民俗节目，引来南来北往的游客们围观。

抛绣球。人民网 卢鹏宇摄

抛绣球。人民网 卢鹏宇摄

就在此时，古城巡游表演开始了，身着古装的演员们排成两列，带领游客们夜间巡游古城。在演员们盛情邀请之下，2023“汉字缘”国际故事大会决赛的选手们一起加入了巡游队伍。

选手们和演员们一起舞蹈。人民网 卢鹏宇摄

选手们和演员们一起舞蹈。人民网 卢鹏宇摄

巡游的队伍拾阶而上，选手们站在古城墙上，与豫楼遥遥相对，一览古城独特魅力的夜景。不一会，城墙幻影灯光秀开始了，这时的豫楼变作幕布，和灯光表演一起“讲述”着郭峪古城的历史沧桑。不经意间，一只凤凰展翅高飞，围绕豫楼四周盘旋。像是在告诉此刻身在郭峪古城的游人们，通过保护性开发古城，郭峪古城走出了凤凰涅槃的乡村振兴之路。

选手体验古城巡游。人民网 卢鹏宇摄

选手体验古城巡游。人民网 卢鹏宇摄

选手体验古城巡游。人民网 卢鹏宇摄

选手体验古城巡游。人民网 卢鹏宇摄

选手体验古城巡游。人民网 卢鹏宇摄

选手体验古城巡游。人民网 卢鹏宇摄

灯光璀璨不夜城，历史在郭峪古城演绎，时空在郭峪古城穿越。此情此景，让人心潮澎湃，在熟悉的歌曲中选手们与演员们载歌载舞。在山西晋城的三天，在离别前的最后一个夜晚，来自各个国家的选手们之间早已结下深厚友谊。

选手们和演员们一起载歌载舞。人民网 卢鹏宇摄

选手们和演员们一起载歌载舞。人民网 卢鹏宇摄

选手们和演员们一起载歌载舞。人民网 卢鹏宇摄

选手们和演员们一起载歌载舞。人民网 卢鹏宇摄

最后，选手们有感而发，用汉语共同唱响一曲耳熟能详的《大中国》。跨越山海的选手们，因汉字结缘，因汉字相逢相知。通过比赛，选手们扩展了朋友圈，更深一步了解、感悟了中华传统文化，共同谱写人类大家庭因汉字结缘、相知相融的友好佳话。而选手们美好的中国故事，还将继续……

选手们一起演唱《大中国》。人民网 卢鹏宇摄

选手们一起演唱《大中国》。人民网 卢鹏宇摄

(责编：艾雯、常红)

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