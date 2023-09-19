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驻埃及使馆隆重举办国庆74周年招待会

2023年09月19日13:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗9月19日电 （记者黄培昭）中国驻埃及大使馆日前在开罗举办国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立74周年。埃及政府代表、贸工部长萨米尔，总理代表、旅游和文物部长伊萨，副参议长菲比，国有企业部长埃斯马特，青体部长阿什拉夫，开罗省长哈立德，前总理沙拉夫等埃政府、议会、军事、政党、文化、科教、媒体等各界人士，阿拉伯议会议长欧舒米，阿盟助理秘书长穆罕默德，各国驻埃使节及旅埃华侨华人、留学生和中资机构代表逾800人出席。

驻埃及大使兼驻阿盟全权代表廖力强在致辞中回顾新中国成立以来的伟大成就，结合中国式现代化阐释全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议内涵，强调在两国元首的战略引领下，中埃全面战略伙伴关系实现跨越式发展，共建“一带一路”成果丰硕。中方愿同埃及等世界各国加强交流合作，在推动构建人类命运共同体的征程中携手同行。

萨米尔部长代表埃及政府致辞，盛赞中国经济社会发展成就，高度评价埃中传统友谊和各领域合作成果，强调埃及将中国视为最重要合作伙伴之一，愿同中方携手努力，提升双边关系水平。

招待会气氛友好热烈、喜庆庄重。来宾共同观看使馆制作的中埃共建“一带一路”成就展和宣传片。

(责编：于洋、常红)

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