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中日传统工艺交流暨《日本人间国宝·传统工艺》新书出版汇报会在东京举行

2023年09月19日12:28 | 来源：新华网
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　　新华网东京9月19日电（记者岳晨星）由笹川日中友好基金、上海世久非物质文化遗产保护基金会和日本工艺会共同主办的“中日传统工艺交流暨《日本人间国宝·传统工艺》出版汇报会”近日在东京举行，来自中日两国的非遗代表性传承人、专家学者等50余人参加活动。

　　“人间国宝”，即日本官方认定为国家重要非物质文化遗产的技术保持者和传承者。今年6月，由商务印书馆出版的《日本人间国宝·传统工艺》中文版和日文版在上海发布，该书汇编了陶艺、染织、漆艺、金工、木工艺、竹工艺、人形、手抄和纸等八类传统工艺共四十种技艺技法，收录相关制作技艺及七名“人间国宝”的深度专访。

　　中国驻日本大使吴江浩出席了此次活动。他在致辞中表示，中日都是亚洲的重要成员，衷心期待两国进一步挖掘文化共性，加强各类文化遗产保护合作，促进两国文化交流互鉴，携手追求美美与共、天下大同，在推动共建人类命运共同体的大道上不断前进。

　　笹川和平财团及笹川日中友好基金名誉会长笹川阳平在致辞中表示，衷心希望在座的各位非遗传承人为了日中友好的愿景，继续创作出更优秀的作品。

(责编：崔译戈、崔越)

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