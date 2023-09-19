海外网 毛莉

伊朗驻华大使穆赫森·巴赫蒂亚尔近照。海外网 陆宁远摄

“伊朗有悠久历史和灿烂文化，很多景点值得反复打卡。伊朗高度重视中国游客，对中国公民实行免签政策，我希望每位到访伊朗的中国游客尽兴。”伊朗驻华大使穆赫森·巴赫蒂亚尔近日接受本报采访时表示。

今年3月，中国将伊朗列入第二批试点恢复出境团队游国家名单，中国公民赴伊朗游持续升温。巴赫蒂亚尔认为，伊朗游越来越受中国游客欢迎，是伊中关系越来越好的缩影。通过深化旅游等人文交流，两国人民将越走越近。

“非常期待了解杭州”

巴赫蒂亚尔今年6月抵华履新，他与中国的缘分始于15年前。“那时我在伊朗电力部门工作，曾与中国同行合作。中国是伊朗最重要的合作伙伴之一，对伊朗政府和人民都非常重要。”巴赫蒂亚尔说，“今年2月伊朗总统莱希访华，我出任伊朗驻华大使，恰逢落实伊中两国元首共识的绝佳时机，我倍感荣幸，将努力推动伊中深化各领域合作。”

巴赫蒂亚尔加深对中国了解的方式是行万里路。在甘肃，巴赫蒂亚尔走进地处秦巴山区的陇南市康县，这里曾是甘肃58个集中连片特困县之一，而今如画风景成了“宝库”， 当地百姓的“钱袋子”越来越鼓。巴赫蒂亚尔说：“甘肃有很多美丽乡村，可以说乡乡有看点、村村皆景点，当地老百姓的日子过得很好，让我看到发展乡村旅游业有巨大潜力。”在新疆，参访智能农机公司的见闻让巴赫蒂亚尔印象深刻。他说：“当地农业早已用上先进机械设备，通过采棉机大幅提升了采摘效率。不仅农业，新疆各领域发展都很迅速，人民安居乐业，生活条件改善，这是我亲眼所见。”

巴赫蒂亚尔特别期待感受诗画江南。杭州亚运会渐近，巴赫蒂亚尔的行程表早已锁定了杭州。他说，伊朗将派出500多人代表团参加亚运会，希望运动员们再创佳绩，很高兴能到现场加油，也非常期待了解杭州。亚运会是超越体育的盛会，杭州亚运会将深化亚洲文明交流互鉴，促进亚洲团结合作。“一届成功的亚运会将在各国人民心中留下难忘记忆，杭州亚运会从开幕式到主题曲、吉祥物都备受关注，预祝杭州亚运会圆满成功！”

“德黑兰地铁由中企承建”

行走大江南北，巴赫蒂亚尔对分享中国式现代化机遇的愿望更加迫切。作为古丝绸之路上的重要交通枢纽，伊朗将“一带一路”倡议视为实现发展的机遇。巴赫蒂亚尔认为，“一带一路”倡议帮助广大发展中国家共同发展，促进经济增长，减少贫困，这是通过建立互利共赢的关系实现可持续和平的努力。伊朗对第三届“一带一路”国际合作高峰论坛充满期待，愿在共建“一带一路”进程中发挥更大作用，将伊中友好转化为造福两国人民的务实合作成果。

在伊朗人的日常生活中，与中国合作的好处看得见、摸得着。“伊朗首都德黑兰的地铁是由中企承建的，极大方便了市民出行，体验过中国基建便利的伊朗人都说好。”巴赫蒂亚尔介绍，莱希总统访华后，伊中务实合作正在取得更多积极成果。今年2月伊中发表的联合声明提出，推动两国电子商务发展和合作。在日前举行的中国国际服务贸易交易会上，伊朗国家馆在中国电商平台上线，搭建了伊朗产品直连中国消费者的新平台。在伊朗驻华大使馆的中国社交媒体账号下，中国网友纷纷留言催上货：“我去买点藏红花”“一定去买买买”“多上伊朗特色美食”……这让巴赫蒂亚尔信心倍增，他希望推动更多伊朗特色产品直接进入中国消费者的“购物车”。

中国国际进口博览会是伊朗展商深耕中国市场的又一个重要平台。巴赫蒂亚尔说，伊朗把进博会视为最重要的国际展会之一，今年将派出规模空前的代表团参展，不仅设立国家馆，伊朗企业也将积极参加企业商业展，农业、消费品、医药保健等各领域的伊朗企业将展示特色产品。“伊朗正在寻求对华出口产品更多元，伊朗开心果、藏红花、无花果干等对华出口在继续增长，甜柠檬、蜂蜜、柑橘类水果、水产品、乳制品等农产品也已获准进入中国市场。”巴赫蒂亚尔说。

“继续支持‘一带一路’倡议”

今年3月，一则重磅消息在全球媒体“刷屏”：伊朗和沙特北京对话取得重大成果，双方同意恢复外交关系。回顾这个历史性时刻，巴赫蒂亚尔表示，与某些国家在中东煽动阵营对抗、制造地区冲突不同，中国始终在中东发挥建设性作用，助力中东地区实现和平稳定与安全。

今年，伊朗正式成为上海合作组织成员国，并获邀加入金砖合作机制，引发国际社会广泛关注。“我们高度赞赏并感谢中方支持伊朗成为上合组织与金砖成员。”巴赫蒂亚尔表示，上合组织与金砖机制为成员国深化合作提供了宝贵机会。上合组织推动成员国在工业、交通、能源、旅游、贸易、环境等各领域扩大合作，伊方愿同中方加强在上合组织内的协调配合。伊朗加入金砖，为伊中关系发展提供了新动能，有利于两国在多边平台加强合作。

巴赫蒂亚尔认为，伊中两国在当前国际和地区问题上立场相近或相同，都认为和平与稳定是世界发展与繁荣的先决条件，主张各国都有权选择自己的政治、经济、社会发展道路。“作为负责任大国，中国积极推动国际合作，为世界和平与发展作出重要贡献。伊朗一贯支持并将继续支持中方提出的‘一带一路’倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。”巴赫蒂亚尔表示。

《 人民日报海外版 》（ 2023年09月18日 第 08 版）

(责编：崔译戈、崔越)