国际问题观察员 景思

日前，二十国集团（G20）领导人峰会在印度举行，发表了《联合声明》，接纳非盟成为G20新成员。我们向印度办会、非盟“入团”表示祝贺的同时，也看到了西方战略界、新闻界别有用心的解读：印度和中国的世界影响正在此起彼伏，全球南方国家的“盟主”即将易位。

这种叙事“册封”了所谓的“盟主”，背后还是“拉一派、打一派”的旧套路：一方面贬低、唱衰中国作用和贡献，同时怂恿发展中国家去争当“盟主”，自己坐山观虎斗。说到底，还是有的国家恋栈霸权，要压制中国，分化瓦解发展中国家团结，实现自己“继续领导世界一个世纪”的目的。

中国没有称王称霸的基因，一贯主张国家不分大小一律平等，从来不去花费精力和资源去争当什么“盟主”，也不需要敲锣打鼓为自己“邀功请赏”，而是尽己所能为发展中国家多做实事、好事。

一

从倡导和平共处五项原则，到建立国际政治经济新秩序，再到构建人类命运共同体，中国一以贯之的目标都是，建立一个更加平等、公正的世界，让发展中国家在全球事务中拥有应有的代表性和发言权。

这次G20峰会核准非盟加入，是这一外交理念的集中体现。中国是第一个站出来支持非盟成为G20正式成员的国家。2022年G20巴厘岛峰会上，习近平主席公开宣布中方支持非盟加入G20，其他国家纷纷跟进，最后水到渠成。非盟公开表示，中国是非洲国家忠实、坚定的朋友，衷心感谢中国第一个公开支持非盟加入G20！

这次峰会上，中国还在减贫、粮食和能源安全、气候融资、减排、发展援助等各方面积极为发展中国家代言，推动《联合声明》更好反映发展中国家立场和利益。印度作为主席国对中国发挥的积极建设性作用深表感谢。可以说，这次峰会的成功，不是一个或几个国家的胜利，而是发展中国家的共同胜利。

二

上个月，金砖国家领导人第十五次会晤作出重要决定，邀请沙特、埃及、阿联酋、伊朗、阿根廷、埃塞俄比亚明年起成为金砖国家正式成员，揭开“大金砖合作”序幕。这次扩员不仅是新兴市场和发展中国家联合自强历程中的一个里程碑，也是国际格局演变进程中的一个标志性事件。

去年，中国担任金砖主席国期间，成功启动了扩员进程。“桃李不言，下自成蹊”。四十多个国家表达了加入金砖的意愿，二十多个国家提交了正式申请。这是国际社会对金砖投下的赞成票、信任票。同时，扩员进程也不是一帆风顺。直到扩员成功的最后一刻，外界还在不断渲染金砖分歧，唱衰扩员前景。面对申请国的殷殷期待，中国坚持不懈推动金砖国家凝聚共识，和今年金砖主席国南非一道，消除了一个又一个障碍，最终扩员瓜熟蒂落。这是中国推动“全球南方”团结合作的又一例证。

进入“大金砖”时代，外界又开始炒作金砖国家是地缘政治博弈的工具、扩员是反西方阵营的壮大。何其谬也！这么多国家叩响金砖之门，根本原因是认同开放包容、合作共赢的金砖精神。新成员加入金砖是来共谋发展的，不是来搞阵营对抗的。中国将始终坚持金砖机制的这个定位，推动金砖在新起点上实现更大发展，维护好发展中国家的发展空间。

三

今年10月，中国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。十年前，习近平主席发起了共建“一带一路”倡议。十年来，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成就。世界上超过3/4的国家参与到这项伟大事业中来，其中绝大部分是发展中国家。世界银行报告指出，到2030年，“一带一路”有望使全球760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困；如“一带一路”项目全部实施，每年产生的收益将达到1.6万亿美元。

现在，3000多个项目顺利实施，拉动约1万亿美元投资。这些项目帮助许多发展中国家打破发展瓶颈，给人民带去看得见、摸得着的实惠。中老铁路建设带动老挝当地超过11万人次就业。雅万高铁为当地创造5.1万人次就业，并为印尼培训了数千名技术人才。前几天，印尼总统佐科试乘雅万高铁，看到时速达到350公里时，同乘客一起爆发出了欢呼惊叹声。这足以湮没“债务陷阱论”、“一带一路”褪色论等种种喧嚣。

共建“一带一路”倡导共商共建共享，向全球各国开放。中国也支持一切有利于加强全球基础设施建设、增强发展中国家发展基础的努力。不管是美国提出的“重建美好世界”计划，欧洲的“全球联通欧洲”计划，还是近期有关国家推出的“现代香料之路”，只要是真心实意支持发展中国家，中国也都真心实意地欢迎。

全球基础设施建设缺口巨大，没有任何一个国家能独力弥补。各种倡议可以相互补充，共同发展，没有必要唱对台戏，渲染相互对抗和替代。关键是要有投入，开展实实在在的项目，不能停留口头上、纸面上，只打雷、不下雨。

四

联合国秘书长古特雷斯多次大声疾呼，联合国2030年可持续发展议程已经“脱轨”，需要国际社会合力“挽救”。习近平主席提出全球发展倡议，就是要为缩小南北鸿沟绘制“路线图”，为落实2030年议程提供“加速器”。

两年来，全球发展倡议交上了一份亮眼的“成绩单”。已有100多个国家和众多国际组织支持倡议，70多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。总额40亿美元的“全球发展和南南合作基金”已经落地[]。中国金融机构还将推出专门用于落实倡议的100亿美元专项资金。

两年来，倡议项目库不断充实，务实合作项目总数已近200个，为各国人民带来了实实在在的好处和触手可及的希望。中国为巴布亚新几内亚开展菌草和旱稻技术援助，利用可持续发展科学卫星1号评估土耳其、叙利亚地震，为制定救助措施和灾后重建提供帮助，在老挝、缅甸、柬埔寨的贫困村实施东亚减贫示范合作技术援助项目[]，向尼泊尔贫困社区儿童发放粮食包……

“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤。”无论外界怎样贬低抹黑，中国对全球发展的贡献无法抹杀，也将永远做全球发展的实干家和行动派！

(责编：崔译戈、崔越)