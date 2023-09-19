新华社联合国9月18日电（记者毛磊 杨士龙）当地时间9月18日，国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间分别会见联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯。

在会见古特雷斯时，韩正表示，当前世界百年变局加速演进，各种不稳定不确定因素相互交织。国际形势越是复杂严峻，就越需要坚持真正的多边主义，越需要一个强有力的联合国。习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议同联合国的理想和目标高度一致，得到国际社会广泛认同和积极支持。中国将始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，支持联合国在国际事务中发挥核心作用。

古特雷斯表示，感谢中国对联合国事业的坚定支持，高度赞赏习近平主席提出的重要倡议，期待中国引领世界朝着正确方向前进。

在会见布林肯时，韩正表示，健康稳定的中美关系既有利于两国，也有利于世界。中国的发展对美国是机遇而不是挑战、是增益而不是风险，双方完全可以相互成就、共同繁荣。中方对美政策保持连续性和稳定性，始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则看待和处理中美关系。希望美方同中方相向而行，落实两国元首巴厘岛会晤重要共识，采取实际行动，创造有利条件，多做增进了解互信与互利合作的事，推动中美关系重回健康稳定轨道，惠及两国，造福世界。

布林肯表示，美方希望中国取得成功，继续推动世界经济增长，期待同中方加强沟通，管控分歧，推进合作，稳定发展美中关系。

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