巴基斯坦人类命运共同体研究中心执行主任哈利德·泰穆尔·阿克拉姆9月18日在《中国日报》撰文称，在中国共产党的领导下，中国坚持以人民为中心，竭尽所能实现减贫目标，推动高质量发展，增进人民福祉，与联合国可持续发展目标相向而行。

中国为国际社会树立榜样

文章指出，在过去几十年里，中国经济发展和经济转型让大约8亿人摆脱绝对贫困，为其他发展中国家树立了经济与社会协调发展的榜样。

中国政府在基础设施、教育和医疗领域进行大力投资，不断提升人民生活水平，向联合国可持续发展目标迈进。

中国为实现共同发展和共同富裕所作的努力与联合国2030年可持续发展议程构建惠及人类社会的国际伙伴关系的基本原则一致，特别是第17项可持续发展目标，即重振可持续发展全球伙伴关系。

以人民为中心、维护生命安全是中国的目标，也是国际社会的共同愿景，这有助于推动各国加强公共卫生体系建设，改善医疗服务，增进人民福祉。

毫无疑问，与中国合作是发展中国家扩大贸易、提高知识水平、在全球范围内谋求共同发展与共同繁荣的重要途径。

中国推动构建更加美好的世界

文章进一步分析称，在中国，促进和保护人权不仅意味着维护和促进每个人的权利，也意味着确保每个人都过上健康、富足的生活。

中国致力于为全体民众提供优质教育和医疗服务，为青年创造就业机会，妥善照顾老年人，并通过协调一致的气候行动创造健康的生活环境。中国采取有力措施，让大约8亿人摆脱绝对贫困，促进全球合作，提高教育质量，这些足以证明中国扎实推进共同富裕。

中国在教育、医疗等领域的快速发展体现了共同发展理念，这有助于增进人民福祉，促进经济高质量、可持续发展。中国致力于促进发展，实现共同富裕。秉持着坚定决心和奉献精神，中国正在进入可持续发展、高质量发展、创新驱动、各领域持续发展的黄金时期。

中国沿着正确道路不断前行，巩固了人类共同发展的基础，这足以表明中国致力于推动构建一个更加美好的世界。

（来源：中国日报网）

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