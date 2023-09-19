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“你好，北京”摄影展在卡塔尔展示北京风貌

2023年09月19日08:53 | 来源：新华网
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9月18日，人们在卡塔尔多哈参观“你好，北京”摄影展。新华社记者隋先凯摄

9月18日，人们在卡塔尔多哈参观“你好，北京”摄影展。新华社记者隋先凯摄

　　新华社多哈9月18日电（记者汪强）“你好，北京”摄影展18日在卡塔尔首都多哈开幕，活动旨在帮助当地民众了解北京历史文化名城和世界旅游目的地城市建设的最新成果，展示北京风貌。

9月18日，人们在卡塔尔多哈参观“你好，北京”摄影展。新华社记者隋先凯摄

9月18日，人们在卡塔尔多哈参观“你好，北京”摄影展。新华社记者隋先凯摄

　　摄影展围绕“首都、古韵、新貌、人文、生态”五个主题，通过79幅优秀摄影作品，向观众展示北京的自然之美、历史之美和人文之美。长城、故宫、天坛等世界文化遗产，“鸟巢”“水立方”“冰丝带”等奥运场馆，以及深受人们喜爱的大熊猫等均在作品中亮相，现场观众纷纷拿起手机拍照留念。

9月18日，人们在卡塔尔多哈参观“你好，北京”摄影展。新华社记者隋先凯摄

9月18日，人们在卡塔尔多哈参观“你好，北京”摄影展。新华社记者隋先凯摄

　　卡塔尔土木工程师阿卜杜勒阿齐兹在现场接受新华社记者采访时说，“你好，北京”摄影展让他倍感亲切，“因为我去过北京，看到这些熟悉的画面，满满都是回忆”，“中国人非常友好，我经常跟家人朋友说，一定要去中国亲身感受一下”。

　　本次摄影展由北京市人民政府、中国驻卡塔尔大使馆主办，北京市文化和旅游局承办，北京市人民政府外事办公室提供支持，将持续至29日。

(责编：崔译戈、崔越)

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