新华社莫斯科9月18日电（记者黄河）俄罗斯外交部18日在其官网发布声明，宣布俄罗斯退出巴伦支海欧洲-北极圈理事会。

俄外交部在声明中说，30年来，巴伦支海欧洲-北极圈理事会一直是跨区域互动的有效机制，为维护北极和平、稳定、可持续发展、环境保护和人文交往做出了贡献。但由于西方成员的过错，该理事会的活动自2022年3月以来几乎陷入瘫痪。现任理事会主席芬兰并未确认2023年10月将轮值主席权移交俄方，这违反了轮换原则，扰乱相关工作准备。因此，俄方被迫宣布退出该机制，并已于当日将俄外交部长拉夫罗夫的相关信函递交有关方面。

俄外交部表示，俄方坚信，北欧地区当前政治局势不符合北极地区居民长远利益。俄罗斯将继续在北极地区实现其国家目标，俄方对与所有具有建设性、有意愿开展平等对话与互利合作的各方进行互动持开放态度。

巴伦支海欧洲-北极圈理事会成立于1993年，是为支持和促进地区合作而建立的地区政府间组织，成员包括丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯、瑞典和欧盟委员会，理事会主席由挪威、芬兰、俄罗斯、瑞典轮流担任。

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