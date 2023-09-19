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伊朗与美国执行换囚和资产解冻协议

2023年09月19日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰9月18日电（记者沙达提）伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼18日在德黑兰举行的每周新闻发布会上表示，5名被关押在美国监狱中的伊朗公民将获释。与此同时，5名被关押在伊朗的美国囚犯也将被释放。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，卡纳尼说，两名获释的伊朗公民将返回伊朗，另外两名伊朗人将留在美国，还有一人将前往第三国与家人团聚。卡纳尼还表示，伊朗在韩国两家银行被冻结的60亿美元将完成解冻并转入伊朗在友好国家的账户。

　　伊朗中央银行行长穆罕默德·礼萨·法尔津当天证实，解冻的伊朗资产已转账至卡塔尔境内的银行账户。

　　据伊朗媒体报道，一架搭载获释美国公民的卡塔尔飞机当天晚些时候离开德黑兰。知情人士称，上述美国人将抵达卡塔尔首都多哈，然后返回美国。

　　美国总统拜登当天发表声明，确认被伊朗方面关押的5名美国公民当天获释。拜登在声明里还说，美国将对伊朗前总统艾哈迈迪-内贾德以及伊朗情报部实施制裁，理由是相关个人和机构参与“错误关押”美国公民。

　　据伊通社8月10日报道，伊朗与美国已经达成一项换囚协议，双方将有条件释放多名彼此拘押的对方人员。报道说，根据双方初步达成的协议，伊朗在海外被冻结的数十亿美元资产也将被解冻，其中包括在韩国的60亿美元资产。（参与记者：邓仙来）

(责编：崔译戈、崔越)

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