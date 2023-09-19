新华社北京9月18日电 （国际观察）虚假叙事 误导预期——起底美西方抹黑中国经济的惯用套路

新华社记者傅云威 宿亮 邓茜

“中国经济将要崩溃”“中国经济增速远低于美国”“中国关键经济数据消失”“上海变成鬼城”……近期，一系列反智反常、煞有介事的报道频频出现在美西方所谓“严肃”媒体上，令人匪夷所思。

对这些报道稍加梳理，便可发现，此类说辞破绽百出，了无新意，都跳不出“双重标准”“数字游戏”“选择性失明”和“虚假叙事”等美西方抹黑中国经济的惯常套路。

这些套路的背后，一方面是长期的意识形态偏执，使西方媒体记者基本丧失了以客观眼光观察中国经济的能力；另一方面，是某些媒体受利益驱动，通过炒作抹黑收割流量，扩大收益。

“双重标准”下的“集体斜视”

美西方媒体报道中国经济时，一贯采用“双重标准”，呈现“集体斜视”症状，导致报道常常陷入角度雷同、持论极端的窠臼。

在“双标”魔怔下，美西方媒体长期在“中国崩溃论”和“中国威胁论”之间横跳：一旦中国经济出现周期性调整或阶段性挑战时，“中国崩溃论”便活跃起来；当中国经济加快恢复或某些行业取得较快发展时，“中国威胁论”便粉墨登场。

近日，部分美西方媒体宣称，中国经济放缓正波及亚洲邻国。美国《华尔街日报》报道称，日韩等国的经济困境源于中国经济形势不好；英国《金融时报》则报道说，韩国、澳大利亚等国经济短期内难以复苏，是因为中国经济低迷。

然而，这些媒体均未提到，美国以“脱钩断链”“去风险”为名，扰乱全球市场秩序，阻挠对华贸易是相关国家遭遇困境的首要原因；也没论及，美西方极端财政货币政策对全球金融和贸易的严重冲击。此外，美西方媒体对美债危机、美国信用评级遭下调、美欧银行业危机等事件均刻意淡化，对其全球溢出效应直接表现为失声失语。

今年以来，美国《纽约时报》等媒体与政客联手，密集抹黑中国经济，一方面称中国经济增速放缓给全球经济带来“令人担忧的风险”，是“终极未知数”；另一方面声称中国新兴产业依靠政府补贴获得“不当竞争优势”。这种把“中国崩溃论”和“中国威胁论”相提并论的做法，根本不顾忌公众对他们的信任危机。

他们刻意忽略2013年到2021年中国对世界经济增长的平均贡献率超过七国集团总和，以及中国经济近年来年均增长率远高于世界经济、发达经济体的平均增速等基本事实。他们在攻击中国经济政策时，对美国推出包含高额补贴条款的《通胀削减法案》等保护主义措施，均绝口不提。

深陷双标思维的美西方媒体，不仅对不同主体无法做到一视同仁，对同一主体不同时期的报道，也无法保持一致，以至于经常出现前后“穿帮”的状况。

2022年6月，英国《经济学人》报道称中国严格的防疫政策导致经济“失去活力”；半年多后，这家媒体又称中国优化调整防疫政策会扰乱世界经济，带来“痛苦副作用”。

可见，众多美西方所谓“主流媒体”的大量涉华议题设置，本质上已沦为一遍遍重复“都是中国的错”和“中国做什么都是错”之类的陈旧话术。

玩弄“数字游戏”欺骗公众

美西方媒体往往自诩为专业、公正，喜欢旁征博引数据佐证观点。不过，仔细分析后却会发现，其所谓“专业性”主要体现在玩弄“数字游戏”方面，即用看上去光鲜但不够真实全面的统计工具为美西方粉饰太平，用具有低估效应的统计工具抹黑中国经济。

一个值得解剖的典型是，8月26日《经济学人》在杂志封面报道中说：“（中国）经济二季度年化增长率只有令人失望的3.2%，而让（中国）情况看起来更糟糕的是，一项重要预期显示美国经济年化增长率近6%。”

须知，疫情前的十年间，美国经济年均增速仅为2.25%，如今怎么可能达到6%？而中国经济3.2%的增速又从何而来？《经济学人》之所以得出如此违背常识的论断，是因为刻意不使用中国国家统计局二季度经济同比增长6.3%的数据，而是根据二季度环比增幅0.8%，用“环比折年率”的方法，即假定未来三个季度保持同样环比增幅，折合得出年增长率。环比折年率得出的数据显然低于同比数据。

值得注意的是，如果同样使用环比折年率法衡量美国经济，那么按年率计算美国二季度经济增幅是2.1%，仍然低于中国经济增幅。然而，《经济学人》偏偏没有对中美经济数据做同口径估算。

新华社记者注意到，这一报道中所谓“美国经济年化增长率近6%”的说法，来自美国联邦储备委员会下属亚特兰大联邦储备银行一个计算模型作出的预测，其预测值最高时接近6%。亚特兰大联储专门说明，由于该模型把第三季度的部分数据也纳入了计算公式，其预测并不可靠，比市场普遍预期平均值高出一倍以上。

用不具可比性的统计口径，选择性衡量中外经济数据，得出骇人论断后，再高调炒作。《经济学人》这套扭曲数据欺骗公众、揣着明白装糊涂的做派，实在跟“专业”搭不上边，只会令人不齿。

“选择性失明”伴随“习惯性造谣”

8月30日，美国商业内幕网站援引美奇金投资咨询公司发布的一份报告称，找不到中国水泥、玻璃等关键产品近期的生产数据，指责中国拒不发布重要经济指标，并以此推测中国经济形势不妙。

这让不少经济分析人士感到诧异。因为，早在8月15日，中国国家统计局发布中国规模以上工业增加值数据时，已详细公开主要产品产量数据，其中就包括水泥、玻璃等产品的数据。

作为专业市场咨询服务商和财经媒体，上述机构是真没看到这些数据，还是“选择性失明”？人们不得而知。然而，对中国经济的好消息不报或者少报，动辄造谣带节奏、制造恐慌，正是美西方抹黑中国经济的另一套路。

譬如，不少美西方媒体热衷于报道中国海关进出口数据，却往往无视国际收支数据。分析人士表示，海关数据存在各国口径不一、季节性波动较大的特征，其可比性和参考价值都不如全球标准统一的国际收支数据。

美西方媒体对这两项数据厚此薄彼的深层原因在于，中国近年来国际收支数据一直保持基本稳定，占国内生产总值（GDP）的比例也处于合理区间，不便炒作，而海关进出口数据季节性波动较大，是唱衰中国经济的理想材料。

2022年中国国际收支报告显示，2022年货物贸易顺差较2021年增长19%，凸显中国产业链、供应链韧性以及出口新动能的快速成长；服务贸易逆差收窄9%，主要是新兴生产性服务贸易收入增长。该报告还指出，直接投资仍是境外资本流入的稳定渠道，国内经济发展前景和广阔的市场空间继续吸引国际长期资本投资。当然，这些积极数据直接被美西方媒体无视。

在“选择性失明”影响下，美西方某些“专业人士”得出的结论往往显得一惊一乍、荒诞可笑。

《纽约时报》专栏作家保罗·克鲁格曼近日发表文章说，中国经济正处在“危机的边缘”。事实上，他十多年来反复撰文预言中国经济即将崩溃。只是中国经济不仅没有崩溃，反而持续向好发展。

以虚假叙事误导预期

随着中国优化调整疫情防控政策，美西方媒体在报道中刻意营造出这样的叙事：即中国消费市场应立即“报复性”上涨，中国经济应持续“强劲反弹”。一旦不及所谓“预期”，就意味着中国经济有了大麻烦。

澳大利亚经济学家郭生祥认为，上述叙事方式是脱离实际和常识的臆想。其实质是人为拉高市场预期，再以“不及预期”的负面消息打压市场信心，进而继续误导预期。

中国英国商会副主席陶克瑞近期接受新华社记者专访时表示，中国处在调整防疫政策后的第一年，市场各方面指标已经逐步恢复并向好发展，而西方国家从调整防疫政策到经济复苏都经历了较长过程，至今困难重重，外界应对中国经济有信心、有耐心。

除先入为主式的报道外，美西方媒体虚假叙事还表现在给“市面”“人气”等直观反映中国经济状况的场景加滤镜、摆拍照片和公然扯谎。

美国《新闻周刊》近日刊登照片，显示上海街道空旷，星巴克咖啡馆顾客稀少。在没有核实的情况下，这家媒体引用了照片发布者的评论，称上海成了“鬼城”，“中国（经济）有麻烦了”。

这种从虚假证据推导出虚妄结论的叙事方式，基于“莫须有”的抹黑逻辑，即或许某些批评的真实性存疑，但关于中国经济的担忧是有依据的。这充分暴露了西方媒体抹黑中国经济的反智本质。

一名香港金融机构高管告诉新华社记者，西方媒体炒作中国经济负面消息的手法过于浮夸，一味渲染恐慌氛围，毫不顾及基本面，“令人越来越感到失望”。

(责编：崔译戈、崔越)