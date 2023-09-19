新华社哈瓦那9月18日电 题：推动南南合作走向更加深入

新华社记者朱婉君

“77国集团和中国”峰会日前在古巴首都哈瓦那召开，向世界发出全球南方国家致力于加强合作、共同推动全球治理走向更加公平公正的有力声音。中国和广大发展中国家携手并肩，正在推动南南合作走向更加深入。

上世纪五六十年代，广大发展中国家纷纷摆脱殖民统治，走上争取政治主权独立、捍卫民族经济权益的道路。面对不平等的南北政治经济关系，77国集团于1964年成立，旨在加强团结合作以加速发展中国家经济社会发展进程。20世纪90年代以来，中国同77国集团通过“77国集团和中国”机制开展协调与合作。“77国集团和中国”是发展中国家联合自强、协调应对挑战的重要平台。多年来，中国携手其他南方国家，推动南南合作不断取得新的更大进步。

近年来，全球南方国家在联合自强方面不断迈出新步伐。环顾今日世界，强权政治、霸权行径扰乱世界安宁，严重威胁国际和平稳定，广大发展中国家坚决反对集团对抗和冷战思维，坚定维护开放合作、共谋发展的大局。当前，发展中国家力量不断壮大，广大发展中国家联合自强态势越发增强，“全球南方”的群体性崛起正在成为国际舞台上亮眼的新趋势。从金砖机制扩员到非盟成为二十国集团正式成员，都是这一趋势的生动注脚。与此同时，发展中国家普遍希望加强团结合作，推动全球治理变革朝更加公正合理的方向发展。“全球南方”的群体性崛起为发展中国家在国际舞台上获得更大发言权、为推动世界多极化和国际关系民主化奠定了更为坚实的基础。此次峰会通过的宣言呼吁，扩大全球南方国家在全球治理体系中的话语权和代表性，推动构建更包容、协调的国际经济治理格局。

全球南方国家在发展振兴方面不断积聚强大的前行力量。在全球经济复苏艰难、联合国发展议程受挫的当下，广大全球南方国家对发展的期盼更加殷切，聚焦发展的决心更加坚定。在南非举行的金砖国家领导人第十五次会晤系列活动中，各国领导人呼吁推动实现可持续发展和包容性增长；在日前结束的东盟峰会及东亚合作领导人系列会议上，东盟各方拒绝选边站队，一致表示要携手推动经济复苏与增长、提升经济一体化水平。此次“77国集团和中国”峰会上，与会各国代表共同关注发展中国家面临的挑战，一致认为发展中国家应当加强团结合作，共谋发展出路。与会各方共同提出在卫生、农业等多领域推动建立和完善交流合作平台和机制、打破北方国家知识技术垄断优势。

作为世界上最大的发展中国家、“全球南方”大家庭的一员，中国一直积极开展南南合作，为促进发展中国家共同发展贡献力量。中国向160多个国家提供发展援助，同150多个国家携手共建“一带一路”，同100多个国家和国际组织共同推进全球发展倡议合作。中国还成立全球发展促进中心，创设全球发展和南南合作基金，并将推出专项资金用于落实全球发展倡议，帮助发展中国家破解发展难题。多年来，中国在国际场合积极发声、主持公道，推动联合国各项议程符合发展中国家利益，敦促发达国家切实履行发展援助承诺，推动扩大发展中国家的话语权和代表性。

中国与全球发展中国家共同发展进步的决心和行动赢得广大南方国家深切认同。非洲联盟轮值主席、科摩罗总统阿苏马尼，委内瑞拉总统马杜罗，尼加拉瓜总统奥尔特加等领导人在此次峰会讲话中均表达了对中国以行动支持南南合作的称赞和感谢。此次峰会的成果文件《哈瓦那宣言》纳入了多项中国理念和主张。宣言指出，有关各方应在共商、共建、共享基础上致力于实现全球发展和共赢合作，推动构建人类命运共同体。

面向未来，中国愿同77国集团成员一道，共筑全球南方命运共同体，同创共同发展的新时代，为世界和平发展的正义事业注入全球南方的蓬勃力量。

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