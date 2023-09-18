中国外文局副局长刘大为致辞。人民网记者 陈海琪摄

人民网圣保罗9月16日电 （记者陈海琪）当地时间9月16日，以“新共识、新合作、新未来”为主题的第二届中国—巴西文明交流互鉴论坛在圣保罗举行。中巴政府官员、专家学者、媒体、企业等各界人士100余人出席活动 ，与会嘉宾围绕中巴两国如何凝聚共识、深化合作、携手开辟新时代中巴关系新未来等话题展开交流讨论。

本届论坛由中国外文局美洲传播中心(北京周报社）与巴西瓦加斯基金会联合主办，旨在通过两国各界人士的交流对话，推动中巴文明互鉴、民心相通。

中国政府拉美事务特别代表邱小琪在视频致辞中表示，希望中巴双方能够充分利用好此次论坛，更好展现各自国家的文化魅力，进一步增进人民之间的相互了解，使中巴友好更加深入人心，为两国关系的长远发展注入新的活力，为不同文明间友好相处、交流互鉴树立典范，为人类文明和谐共建做出积极贡献。

中国驻巴西大使祝青桥在视频致辞中表示，近年来，中巴两国人文交流日益活跃，民间的相互认知不断深化。我们既要回顾总结半个世纪以来中巴两国关系取得的丰硕成果，更要与时俱进，开创中巴关系新未来，让文明互鉴成为两国人民相知相亲的桥梁。

中国外文局副局长刘大为在致辞中说，明年即将迎来中巴建交五十周年。举办此次论坛对于落实中巴两国元首达成的共识，密切人文领域交流合作，夯实中巴友好民意基础，推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶，具有重要和深远意义。巴西联邦政府文化部国际事务特别顾问德罗沙指出，中巴之间的人文交流有着重要意义，应进一步提升两国关系的质量，深度挖掘合作潜力，丰富关系内涵。

圣保罗州立大学孔子学院巴方院长保利诺介绍，孔子学院在中巴文明互鉴中扮演了重要角色。中巴青年是两国关系的未来所在。孔子学院通过组织中巴学生交换、推广汉语学习、翻译和出版中国经典著作等方式，有效增进两国青年的相互了解，构建民意相通的友谊之桥。

巴西瓦加斯基金会学者维安那表示，中巴两国虽远隔万里，文化也存在差异，但两国在经济等各领域有很大的互补性，可以给两国人民带来福祉。

(责编：贾文婷、吴成良)