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专访所罗门群岛总理索加瓦雷：所中建交4年来成就显著 未来更紧密

2023年09月18日17:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网霍尼亚拉9月18日电（黄铮铮） 2023年9月21日是中国和所罗门群岛建交4周年纪念日。所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷日前在首都霍尼亚拉接受人民网记者专访时表示，所中关系在短短4年内取得了显著的成就，发展迅速。未来，两国的关系将会更加紧密，因为它是基于尊重领土完整的基本原则建立起来的。

2023年9月14日，所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷在首都霍尼亚拉接受人民网记者专访。（人民网 贺吉摄影 ）

2023年9月14日，所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷在首都霍尼亚拉接受人民网记者专访。（人民网 贺吉摄影 ）

在采访中，索加瓦雷多次表达了对中国的感激之情。他强调，所罗门群岛是一个高度依赖援助的国家，基建设施是国家发展的关键。自从加入“一带一路”倡议以来，中国为所罗门群岛带来了深远的基础设施变革。他对中国援建的2023年太平洋运动会体育场馆表示高度赞扬，并指出：“如果在2019年没有做出正确的决定，我们可能无法举办2023年太平洋运动会。”

第17届太平洋运动会将于2023年11月19日至12月2日在所罗门群岛举行，届时将有来自南太平洋24个国家和地区5000多名运动员参赛。这是所历史上首次举办大型国际体育赛事。索加瓦雷表示，能够举办这场赛事意义重大，它不仅为所罗门群岛提供了在国际舞台上展示自身形象的机会，有望推广当地旅游业发展，还团结了国内各个岛屿，将人们因这场赛事聚集在一起。同时，中国援所体育场馆项目是两国真诚伙伴关系和坚定承诺的有力证明，将成为所罗门群岛人民，尤其是青年一代的宝贵财富。

他还表示，体育场馆项目为当地创造了就业机会，即使在疫情期间，全球经济减速的时候，所罗门群岛也能维持经济资金流。他指出，所罗门群岛有60%的人口年龄在20岁以下，体育场馆的建设激发了年轻人参与体育活动的热情，为学校每年举办的体育嘉年华提供了场地，同时也为南太平洋地区的其他国家，如巴布亚新几内亚，在需要举办国际体育赛事时提供了使用场所。此外，所罗门群岛还在考虑开展新的体育项目，从而进一步推动国内青年的体育运动，这也同时提供了潜在的投资机会。

2023年9月12日，位于所罗门群岛首都霍尼亚拉的中国援所罗门群岛2023年太平洋运动会体育场馆。（人民网 贺吉摄）

2023年9月12日，位于所罗门群岛首都霍尼亚拉的中国援所罗门群岛2023年太平洋运动会体育场馆。（人民网 贺吉摄）

展望未来，索加瓦雷认为医疗和教育领域将成为所中双方合作的重要领域。此外，友好省市计划将继续巩固地方合作，加强友好城市之间的联系，为合作提供更多机会。所中外交、公务护照免签协定已实施，旨在促进所中双方的旅游和人文交流。在经济贸易方面，一些产品出口至中国已享有免税政策，同时所方也将积极吸引来自中国的投资，为所中双方的经济合作创造更多机遇。

索加瓦雷坚信所中关系将持续发展壮大，因为它建立在重要的基本原则之上，包括尊重领土完整、坚持大小国家一律平等等。他强调，尽管所罗门群岛与中国建交相对较晚，且国家规模较小，但中国一直以欢迎之心对待所罗门群岛。他指出：“这些基本原则是维系关系的支柱，正因如此，所中关系将不断加强。”

所罗门群岛位于太平洋西南部，是一个拥有约72万人口的热带岛国，陆地面积为2.84万平方公里。该国在1978年宣布独立，并于2019年与中国建立外交关系。2023年7月，所罗门群岛总理索加瓦雷进行了他在所中建交4年内的第二次正式访华，而第一次正式访华则是在2019年，所中正式建交的18天后。

(责编：贾文婷、常红)

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