人民网晋城9月16日电 （武笑、艾雯）秋日午后，太行山深处的山西省晋城市阳城县皇城村内，樊溪河静静流淌，古宅古村古韵悠悠。9月15日下午，午亭小学内，三年级一班的同学们正在老师带领下学习课文《秋天的雨》，伴着朗朗读书声，师生们徜徉在美丽、丰收、欢乐的秋天里。

来自肯尼亚的莉迪亚将自己书写的“和”字送给孩子们。人民网 卢鹏宇摄

一群特殊客人的到来，让课堂一时间沸腾起来。当2023“汉字缘”国际故事大会决赛的选手们走进教室，同学们兴奋雀跃，簇拥在选手们周围。

来自尼日利亚的李昊瑞在表演绕口令。人民网 卢鹏宇摄

来自尼日利亚的李昊瑞一时兴起，给孩子们表演了自己编排的绕口令。而肯尼亚的莉迪亚则将自己亲笔写的“和”字送给孩子们。

选手和学生们合影。人民网 卢鹏宇摄

下课铃声响起，操场上沸腾了起来。来自巴基斯坦的沙杰被一项新颖的体育运动——滚铁环吸引过去。在同学们的帮助下，不一会儿沙杰就学会了滚铁环。热爱篮球的加纳选手贝雨欣瞬间和篮球场上的孩子们打成一片。

来自巴基斯坦的沙杰和孩子们学滚铁环。人民网 卢鹏宇摄

“我没有想到可以和外国的哥哥姐姐们无障碍地用汉语进行交流。”三年级一班杨宝钦激动地说。

相处的时光美好又短暂。最后，孩子们拿出纸和笔，请哥哥姐姐们用汉字签名，用这样的方式将他们一个个记在心里。

孩子们和选手互动签名。人民网 卢鹏宇摄

“云天收夏色，木叶动秋声”。乘坐着电瓶车的选手们，一路走，一路看，尽情感受着皇城村绚烂的秋天。而此时的村民王小留，正静静等候着这一群远道而来的客人。

下午4时许，一进入村民王小留的家，选手们就迫不及待和她打招呼，大家分坐在王小留两侧，听她讲述着这个北方小山村的“蝶变”故事。

选手们在村民王小留家中做客。人民网 卢鹏宇摄

“我今年66岁了，家里大大小小14口人。以前的皇城村，只是个隐藏于太行山深处的小村子，我们大家‘吃饭靠老天，花钱靠猪鸡’。”王小留回忆说。从1998年开始，村里开发旅游，保护皇城相府，一家人从古城里搬进了现在的房子。

目之所及，王小留的家明亮宽敞，各类家电一应俱全。“生活是越来越好了，现在我们皇城村人不愁吃，不愁穿。”王小留边说边笑。自豪、满足……挂在嘴角，喜上眉梢。

选手们在皇城村参观。人民网 卢鹏宇摄

这时的李昊瑞拿起手机拨通了视频，对着镜头兴奋道：“妈妈，你看这是中国的农村，我不想住在城市了。”沙杰也对王小留说：“感谢您让我们看到中国的新农村。”

“阿姨，你们山西是不是经常吃面食呀？”……大家没有第一次见面的陌生感，却像是和家中长辈聊家常般自在随意。

“欢迎你们带着家人朋友来阿姨家玩。”王小留和选手们依依分别。

“这里像我的家一样，看到阿姨就像看到我自己的亲人。”沙杰说，等我的孩子们放了假，我一定会带着妻儿再来一次皇城村。

随后，选手们参观皇城村的新产业——山西皇城相府酒业有限公司。全自动化的无人生产车间，香甜淳口的蜂蜜酒……选手们再次被皇城村，这个现代化新农村散发的魅力所惊叹。

选手们参观酒厂车间。人民网 卢鹏宇摄

来自肯尼亚的莉迪亚品尝蜂蜜酒。人民网 卢鹏宇摄

结束了酒厂一行，选手们来到皇城村明清商业文化街，一下子就被商铺里售卖的各色小吃吸引了兴趣，一包包特产装进了行李箱。在一家销售非洲鼓的商店里，贝雨欣、李昊瑞等选手情不自禁敲了起来。欢快的律动，曼妙的节奏，悦耳的异域曲调，引来游客们停下脚步，驻足欣赏。

选手们敲起非洲鼓。人民网 卢鹏宇摄

一下午的时间，选手们入村舍，访学校，进企业，游古街，与村民们近距离接触交谈。整齐的村居，干净的马路，现代化的企业，软硬件齐备的学校，蓬勃发展的各项产业，幸福的乡村生活……新时代新农村的新面貌，让选手们深深爱上了皇城村。“如果可能，我想留在这里，成为这里的一名老师。”苏丹选手颜青有了新的愿望。

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