人民网晋城9月16日电 （武笑、艾雯）9月15日上午，在山西省晋城市阳城县皇城相府景区，大型开城仪式《迎圣驾》表演拉开帷幕，康熙皇帝下榻皇城相府的情景再现眼前。“热忱欢迎大家来皇城相府做客，请诸嘉宾一同前往。”在康熙皇帝和陈廷敬扮演者的盛情邀请之下，游客们跟随着演员们的脚步，开启了皇城相府之旅。

开城仪式《迎圣驾》表演现场。人民网 卢鹏宇摄

刚结束2023“汉字缘”国际故事大会决赛的选手们，同游客一起，走进皇城相府，深度体验晋城古堡之美，也开启了精彩而又趣味横生的文化探索之旅。

一书一典，穿越历史，存封记忆。皇城相府，是清代名相、《康熙字典》总阅官陈廷敬的故居，因康熙皇帝两次驾临得名，是一处罕见的明清两代城堡式住宅建筑群，被誉为“中国北方第一文化巨族之宅”。

选手们认真聆听导游讲解。人民网 卢鹏宇摄

“春归乔木浓荫茂，秋到黄花晚节香”。穿过悬挂着“午亭山村”匾额的御书楼城门，满墙的爬墙虎映入眼帘。它们的枝蔓像“战士”一样，保护着古城墙；漫步在城内的长街小巷，时光仿佛慢了下来，选手们用心仔细聆听着导游的讲解，生怕错过任何一个细节。

选手们认真聆听导游讲解。人民网 卢鹏宇摄

跨过五十三级“步步高台阶”，选手们来到内城的最高处“文昌阁”。错落有致的屋檐、古韵古色的建筑，尽收眼底，不由得让人心胸舒畅，也倍加感受到这座古堡的宏伟壮观。

选手金雪花（波兰）在古堡内留影。人民网 卢鹏宇摄

“爸爸妈妈，我现在是在中国山西省晋城市的皇城相府，你看到我身后这么美丽的古代建筑了吗？”每到一处，获得本次大赛特等奖、来自尼日利亚的选手李昊瑞就举起手机自拍，迫不及待地想把眼前看到的所有景观都记录下来，分享给自己远在尼日利亚的亲人们。在李昊瑞的影响之下，他的亲人们也已经能够听懂一些中文。

选手安德烈（俄罗斯）在老师指导下学习墙壁上张贴的生僻字。人民网 卢鹏宇摄

演员骑着独轮车在一片空地上轻松自如地表演跳绳、转圈等高难度动作，引得选手们驻足欣赏。而就在表演场地的对面，高墙笔直、高耸挺拔、巍然屹立400余年的“河山楼”引得选手们注意。

“皇城有座‘河山楼’，半截插在云里头，堵着风儿过不去，绊着月亮不能走。”在流寇侵袭的年代，一座楼保护了皇城村男女老幼八百余人。当听到导游张艳霞讲到此处时，来自肯尼亚的莉迪亚很好奇眼前这座四墙笔直的楼，如何能同时容纳这么多人。

选手们观看表演。人民网 卢鹏宇摄

莉迪亚迫不及待地跑进楼内，没想到里面别有洞天。“越往高处爬，空间便不断加大，象一个不规则的倒扣‘八’字型。”一探究竟的莉迪亚惊喜道。“河山楼”“上大下小”的内部空间让莉迪亚十分敬佩中国古代匠人的建筑技艺。

在“树德院”内的“字说厅”，一本本不同版本、不同年代、不同语言的《康熙字典》陈列在展柜中，选手们兴趣十足，久久不愿意离开。“这里的历史让我感动！”莉迪亚说。

选手们认真聆听导游讲解。人民网 卢鹏宇摄

在皇城相府内的各个角落，饶有趣味的各类汉字挑战也激发着选手们参与的热情。

选手们认真聆听导游讲解。人民网 卢鹏宇摄

在“汉字英雄·越战越勇”游戏中，“叠字”、“地方方言”、“全国地名”、“汉字真奇妙”四种挑战吸引选手和现场观众跃跃欲试，纷纷举手争抢答题机会。

选手玛莉（老挝）挑战“汉字英雄·越战越勇”游戏。人民网 卢鹏宇摄

“恓惶”“潲”“戥当”……是什么意思？

“浙江丽水”“重庆涪陵”……请读以上城市地名。

……

来自巴基斯坦的沙杰、老挝的玛莉和乍得的双胞胎王安、叶何麦争得答题机会。生僻字、多音字，选手们有的能答上来，有的就犯了难。

选手王安（乍得）挑战“汉字英雄·越战越勇”游戏。人民网 卢鹏宇摄

“在皇城相府里，走到哪儿都能学习，能不断让我们对山西、对中国有新的认知，是十分有收获的一次旅程，享受在这里的一切。”王安说。

选手颜青（苏丹）用手机记录所见所感。人民网 卢鹏宇摄

在皇城相府，选手们不仅深刻感知到中华优秀传统文化的博大精深，更是感受到当地人的热情。更加巧合的是，在表演人员中，也有一对双胞胎女孩。缘分妙不可言，双胞胎王安、叶何麦迫不及待地和她们一起合影，属于双胞胎之间的默契瞬时点燃。

两对双胞胎偶遇合影。人民网 卢鹏宇摄

正午时分，景区的游客依依散去，选手们却意犹未尽。在他们的印象里，山西是一个文化厚重的省份。真正走进这里，亲身感知到山西文化的深厚肌理，选手们都倍感珍惜这段难能可贵的时光。正所谓“历史很远，山西很近”。

选手们在御书楼前合影。人民网 卢鹏宇摄

(责编：艾雯、常红)