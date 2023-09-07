人民网曼谷9月7日电（记者白元琪、杨一）9月7日，由泰国泰中“一带一路”研究中心、中国驻泰大使馆联合主办的“一带一路”倡议十年的亚太实践与展望研讨会在泰国曼谷举行。本次会议的主题是“互联互通 命运与共”。泰国前总理阿披实、中国驻泰国大使韩志强、泰中“一带一路”研究中心主任威伦、老挝国立大学亚洲研究中心主任布亚当等来自亚太地区国家的近200位政府、智库、媒体、商界及留学生代表出席本次活动。

阿披实在主旨演讲中表示，“一带一路”倡议的提出对东盟、亚太、甚至全球都产生了积极的影响，也成为了区域开放、互联互通的重要助推力。中国作为世界经济发展的火车头，在“一带一路”沿线国家投资了很多基础设施建设项目，这些项目在过去十年间成效显著，促进了各国间的交流互通，也提升了项目所在国人民的收入。

当今世界面临巨变，互联互通对全球发展尤为重要，也是促进地区发展的重要机遇。过去几年间，中国正在带领世界走向更好的未来。今后，“一带一路”倡议需要多方支持，积极参与评价项目成果，各国也应该进一步承担更多责任，让倡议的内涵更加丰满。泰国应该抓牢“一带一路”倡议带来的历史机遇，加速推进中-老-泰高铁泰国段建设，实现高速、高质量发展。

中国驻泰国大使韩志强发表主旨演讲。人民网记者 白元琪摄

韩志强在演讲中强调，十年来，“一带一路”倡议从蓝图变成现实，已经成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台，为各国带来发展实效和民生实惠，取得的成就有目共睹。“一带一路”合作政策沟通夯实互信，设施联通硕果累累，贸易畅通成绩斐然，资金融通助推发展，民心相通造福人民。“一带一路”倡议十年来广受各国欢迎、取得丰硕成果，彰显了“一带一路”倡议合作共赢、命运与共的精神。

韩志强表示，中国将一如既往致力于与世界各国和国际组织一道推进高质量“一带一路”建设，让“一带一路”更好造福世界各国和人民，希望各方要充分凝聚发展共识、要更好推动高质量发展、要坚定排除外部干扰携手共建，让“一带一路”真正成为世界人民实现美好生活的“幸福路”。中国将同国际社会一道，推动“一带一路”合作持续向前发展，继续以自身新发展为世界提供新机遇，为推动构建人类命运共同体增添新动能。

威伦表示，“一带一路”倡议给亚太国家新的发展思路，带来了中老铁路，让柬埔寨有了高速公路，让中国新能源汽车走向各个国家，“一带一路”倡议十年的亚太实践也成就了亚太命运共同体、泰中命运共同体和老中命运共同体。

布亚当表示，“一带一路”倡议促进中老两国互联互通。中老铁路实实在在地促进了老挝客运、物流和旅游行业的发展，让中老泰铁路成为连接东盟的黄金大通道，相信中老铁路在未来会对亚太区域经济发展做出更大贡献。

在以“一带一路”倡议与新时期“亚太奇迹”未来为主题的圆桌会议上，代表们共同回顾了“一带一路”倡议10周年成果，并探讨携手构建亚太命运共同体，再创亚太合作新辉煌等话题。

日本前首相鸠山由纪夫在录制的线上视频中表示，“一带一路”倡议让国际社会真正从全球发展层面关注发展中国家的发展问题，促进了亚太地区经济发展和区域稳定。韩中城市友好协会会长权起植在视频中表示，“一带一路”促进了世界文明交流互鉴，是人类文明进步和世界和平发展的重要动力。该倡议将作为世界共同繁荣的新引擎，正在持续焕发活力。

广汽埃安泰国销售公司总经理马海洋表示，中国新能源汽车是中国式现代化的缩影与实证，“一带一路”倡议为世界科技创新合作提供机遇，中国新能源汽车企业将坚持推动绿色丝绸之路合作，让中国科技创新成果惠及更多国家和人民。

圆桌会议上，代表们热议“一带一路”倡议10周年成果，探讨携手构建亚太命运共同体等话题。人民网记者 白元琪摄

泰国前国会主席颇欣说，“一带一路”十年让国际社会合作更加紧密，中泰两国合作已经进入高质量发展时期。“一带一路”倡议获得国际社会认同，携手构建命运共同体是亚太地区发展中国家共同的愿望。泰国前驻华大使毕力亚表示，“一带一路”倡议让中泰两国在经贸、教育、文化等领域交流不断紧密，中国新能源汽车、电子商务产业在泰国发展迅速，“一带一路”倡议是构建更稳定、更繁荣、更可持续中泰命运共同体的保障。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，“一带一路”推动了中柬两国各领域合作，让柬埔寨获得了宝贵的发展机遇，柬埔寨期待与中国携手共赴“一带一路”的下一个十年。亚太智库印度尼西亚研究中心主任安托尼表示，“一带一路”倡议让多个亚太国家实现了跨时代的互联互通，为亚太发展注入强劲动力。泰国中华总商会主席林楚钦表示，“一带一路”在过去十年间让更多的中国企业到泰国投资、让泰国农产品进入中国。相信未来“一带一路”将构建更紧密的区域产业链和供应链，让贸易投资更加便利化。

中国驻泰国大使馆参赞范学为、泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西上将等，以及来自泰国博仁大学的中国留学生代表也共同参加了研讨会。

会议期间，博仁大学学生代表向韩志强大使赠送了一幅《交织新生》的设计画作，该作品获得2022澜湄合作国际设计大赛优秀奖，象征着“一带一路”倡议下澜湄区域沿线国家文明互鉴、文化交织，共同创造多元未来。

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