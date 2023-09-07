马伟

今年是中国提出共建“一带一路”倡议10周年。十年间，“一带一路”建设成效显著，给沿线国家和世界的发展提供了巨大动力和机遇。然而，部分西方智库近年来持续渲染“一带一路”存在所谓“债务陷阱”，企图把一些发展中国家债务问题甩锅给中国。但数据和事实表明，这些所谓的指责缺乏依据，是贼喊捉贼的拙劣把戏。

世界银行最新统计数据显示，发展中国家主权债务中，多边金融机构（国际基金组织和世界银行等）和商业债权人的占比超过八成，是发展中国家债务压力的最大来源。就重点地区来看，根据英国“债务正义”组织2022年发布的报告，49个有数据可查的非洲国家共计有6960亿美元外债，仅有12%来自中国，35%来自西方私营机构，如银行、资产管理公司和石油交易商等。同时，中方贷款的利率平均为2.7%，而西方贷款则达到了5%，几乎是中方的2倍。数据清晰地表明，西方国家选择性地忽视了私人和多边机构对许多发展中国家的大量债权，反而将发展中国家的债务危机归咎于中国，是毫无道理的。

发展中国家债务问题的本质是发展问题。解决发展中国家债务问题不仅要通过债务处理等手段治标，更要通过提升其自主可持续发展能力来“治本”。资金不足正是制约不少国家繁荣振兴的瓶颈问题。共建“一带一路”倡议立足各国发展诉求，将对外投融资合作重点放在基础设施、生产建设等领域，帮助发展中国家提升自主可持续发展能力。统计显示，十年来，“一带一路”倡议拉动近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造了42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困。世界银行预计，到2030年，共建“一带一路”倡议有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困，并将使参与国贸易增长2.8%至9.7%、全球贸易增长1.7%至6.2%。

事实上，美国不负责任的货币政策是本轮发展中国家债务危机的罪魁祸首。为了应对通胀高企，美联储在2022年初结束了两年超宽松货币政策，转向激进加息，在1年半的时间里把联邦基金利率从0升至5.25%。这显著推高了美元指数，让资本回流美国，却把本币大幅贬值、资产价格崩盘的恶果留给他国。再加上乌克兰危机的影响，发展中国家一度面临着通胀攀升、经济放缓、债务积压、货币贬值以及食品和能源危机的“完美风暴”风险。为此，许多发展中国家的央行被迫跟进加息，导致全球金融环境显著收紧，发展中国家债务风险进一步增加。世界银行6月6日发布的最新一期《全球经济展望》报告指出，美国利率快速走高对新兴市场和发达经济体造成重大挑战，出现金融危机的可能性升高。

美联储激进加息同样给美国自身造成银行业危机等负面影响。今年3月以来，美国硅谷银行、签名银行、第一共和银行相继被关闭，美国银行业危机引发市场广泛担忧。其不负责任的货币政策，不仅让本国金融体系承压，更是让其他国家和地区成为美国转嫁本国经济危机的对象。

面对发展中国家债务困难问题，美国等西方国家大搞金融霸权的同时，不忘向中国泼脏水，进行所谓“债务陷阱”的抹黑造谣，如此欺世盗名的拙劣把戏必然行不通。

（作者是中国社会科学院美国研究所经济研究室助理研究员）

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