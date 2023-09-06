2023年中国国际服务贸易交易会国别馆入口处标语。人民网 王禹蘅摄

人民网北京9月6日电 （曹欣悦、王禹蘅）为期5天的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）圆满落幕。本届服贸会以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题，吸引了80余个国家和国际组织设展办会，2400余家企业线下参展，500多家世界500强和行业龙头企业参会，整体国际化率超过20%。服贸会“朋友圈”越来越大，国际化水平越来越高。

作为对外开放的重要展会平台，服贸会不仅为全球合作创新起到纽带作用，也向各国展示出我国分享服务贸易的发展机遇、助力经济复苏发展满满的诚意与担当。前来参展的各国人士更是对本届服贸会频频点赞，表示出对中国市场的满满信心。

塞浦路斯首席经济商务参赞欧阳路接受记者采访。人民网 王禹蘅摄

塞浦路斯位于欧亚非三大洲的十字路口，是“一带一路”上的重要节点。塞中关系在过去十多年里快速发展，特别是在投资、创新、基础设施和教育等领域发展迅速。塞浦路斯多次参与服贸会，推介其旅游、文化、航运等服务。塞浦路斯首席经济商务参赞欧阳路表示，相比往年来说，今年服贸会的参展观众更多，相信今年的合作情况一定会好于以往。他还表示，作为全球最大的市场，许多国家期待与中国达成合作，他对中国市场非常有信心。

斐济共和国驻华大使馆二等秘书阿美莉娅·丛波娜（左二）。人民网 王禹蘅摄

斐济共和国驻华使馆二等秘书阿美莉娅·丛波娜对此次展会表示赞许，她认为服贸会举办得非常成功，来参展的观众络绎不绝。斐济此次前来参会，希望在与中国市场的合作中，学习到中国的发展模式。丛波娜指出，斐济的产品销往中国，庞大的中国市场可以促进斐济的经济发展。她毫不吝啬对此次服贸会的喜爱之情，直言道，真的很喜欢服贸会这个平台，它是斐济与“一带一路”沿线国家联系的良好平台，不仅加强了与中国的联系，同时也加强了与世界上其他国家的联系。

印度尼西亚驻华大使馆社会和文化社会文化处一等秘书杜德明（左一）。人民网 王禹蘅摄

印度尼西亚驻华使馆社会和文化社会文化处一等秘书杜德明说，这是印尼在新冠肺炎疫情之后第二次参加服贸会，他认为这是向中国市场推广印尼的好机会。疫情之前，每年有大量中国游客进入印尼旅游，中国是印尼最大的入境游市场。希望通过参与此次服贸会，可以吸引更多的中国游客来印尼旅游。

伊朗驻华使馆媒体和公共外交专员阿米尔·曼苏里（Amir Mansouri）说，伊朗与中国的更多企业达成了合作，所以服贸会对于扩大伊中经济合作来说是个很好的起点。

中国英国商会主席朱利安·斐舍尔表示，这次服贸会规模非常惊人，有许多不同的国家、不同的公司前来参会，令人印象深刻。朱利安认为，英国和中国之间有很多很好的机会，服贸会是一个非常好的时机，可以借此促进双边贸易发展。

国际竹藤组织交流与新闻专家奥斯汀·史密斯告诉记者，这是他第二次来服贸会，去年他们展览规模小一点，今年扩大到200平方米。展览面积的增加反映了可持续发展议题的重要性，例如利用竹子等材料来帮助减少塑料污染、应对气候变化等重要问题。

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