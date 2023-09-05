人民网北京9月5日电 （记者李欣怡）受全球贸易大环境的不利影响，今年上半年中国与东盟贸易额以美元计同比微降。对此，中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁在接受记者采访时谈到，内生性决定了双方贸易活力强、潜力大。

中国—东盟商务理事会是中国与东盟国家对话合作机制之一。许宁宁谈到，今年1-6月，中国与东盟贸易额达4473.3亿美元，虽然同比下降1.5%，但中国与东盟贸易额占中国对外贸易总额比重15.3%，上年同期这一比重是14.9%，占比上升0.4个百分点。中国与东盟连续三年互为最大贸易伙伴，今年上半年继续互为最大贸易伙伴。中国与东盟贸易在中国对外贸易、东盟对外贸易中发挥着重要支撑作用。

今年1-6月，中国对东盟国家贸易中，出口额排名前三的国家是越南、马来西亚、新加坡，分别占中国对东盟国家出口额的25.2%、16.6%和15.3%；进口额排名前三的国家是马来西亚、越南、印尼，分别占中国对东盟国家进口额的25.8%、21.4%、20.1%。

许宁宁认为，中国与东盟贸易活力强、潜力大，对双方经贸发展充满信心。

一是双方贸易具有比邻而居的区位优势和互联互通的支撑，尤其是双方经贸互补性强，经济合作包括贸易投资合作需求增大。

二是中国与东盟及其成员国达成了一系列增进经济合作的共识。尤其是近10个月来中国与东盟十国中的7个国家发布了《联合声明》，其中均强调共同推进贸易投资合作。

三是中国—东盟自由贸易协定的制度安排有益于双方贸易发展。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已生效实施，为中国与东盟增进贸易带来利好。

四是中国企业对东盟投资正在增多，投资带动更多贸易额。由于东盟绝大多数国家产业体系配套性不足，所以中国企业在东盟投资需要带去相应的机械设备和原辅配套材料，这有益于出口增加。今年1-7月，中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资主要投向的前十个国家中有7个东盟国家（新加坡、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、柬埔寨、老挝），前五位都是东盟国家。

五是东盟与对话伙伴国经济合作增强，带来今年东盟经济形势看好。东盟经济复苏增长对基础设施建设需求上升，中国企业生产的有关工程设备和建筑材料具有性价比优势。同样，在满足东盟经济复苏带来的生活资料、生产资料需求增长方面，中国企业生产的生活产品、机械设备、原辅材料具有性价比优势，也就是说对中国产品的需求大。

六是第20届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会即将隆重举办，期间将召开和举办近些年来数量最多的推进双方合作的会议、活动。作为推进双方合作的重要平台，东博会和峰会将为双方进一步增进贸易合作发挥积极作用。

8月下旬，在印尼召开的第22次中国—东盟（10+1）经贸部长会议上，双方就深化经贸合作、高质量实施RCEP协定、加强区域产业链供应链对接合作、维护多边贸易体制等国际和地区重点经贸合作事项深入交换意见，达成多方面共识。双方一致同意，进一步深化中国—东盟全面战略伙伴关系，不断扩大贸易投资规模，加快中国—东盟自贸区3.0版建设，提升区域经济一体化水平，积极拓展数字经济、电子商务、绿色发展等领域合作，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

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