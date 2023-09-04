人民网阿斯塔纳9月4日电 （记者李强）9月4日，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行“一带一路”十周年中哈地方媒体合作对话会，此次活动由中国外文局中东欧与中南亚传播中心与山东广播电视台共同主办，中哈双方有关领导、嘉宾、媒体记者共约60余人参会。中国驻哈大使馆公使衔参赞王涛，山东省委宣传部分管日常工作的副部长、省新闻办主任袭艳春，哈萨克斯坦中国研究中心主任古尔纳·沙伊梅尔格诺娃，山东广播电视台党委书记、台长吕芃出席活动并致辞。

中国驻哈大使馆公使衔参赞王涛致辞。人民网记者 李强摄

王涛指出，中哈建交30年以来，特别是“一带一路”倡议提出十年来，中哈双方在两国元首的战略引领下，各领域合作不断走深走实，取得丰厚务实的合作成果，成为全球范围内落实“一带一路”倡议的成功典范和示范标杆。媒体合作对促进中哈两国相互了解、共同合作发挥着重要作用。此次中哈地方媒体合作对话会，将有力促进两国媒体和民众对共建“一带一路”的理解，推动哈民众更多了解中国式现代化对各国带来的巨大发展机遇。

袭艳春在致辞中表示，近年来，山东积极融入“一带一路”建设，与哈萨克斯坦开展了多方面交流合作。希望中哈两地媒体进一步凝聚智慧，开展深度交流与合作，创新开展媒体活动，以更高站位、更广视野讲好“一带一路”故事，讲好中国-中亚故事，讲好中哈两国友好交流、合作共赢的精彩故事，让中哈延续千年的友好情谊深入人心。

古尔纳·沙伊梅尔格诺娃在致辞中表示，近年来，中国的发展成就令人瞩目，哈中同为丝绸之路文明古国，两国交往历史悠久、友谊深厚，哈萨克斯坦是“一带一路”首倡地。她坚信，共建“一带一路”必将为古老“丝绸之路”带来勃勃生机，沿线国家也将在倡议框架下再度携手发展，共同走向繁荣。

吕芃在发言中介绍了山东广播电视台基本情况，以及今年来生产创作的优秀节目。吕芃表示，山东广播电视台愿与哈萨克斯坦各位媒体同仁一道，在文化节目创作、媒体融合发展、传播平台建设、优秀作品互播、人员交流培训等方面开展深度合作，进一步促进文明交流互鉴，为推动建设更为紧密的中哈命运共同体贡献媒体力量。

活动现场。人民网记者 李强摄

活动期间，山东广播电视台与哈萨克斯坦《实业报》、“今日哈萨克斯坦”通讯社等哈萨克斯坦主流媒体共同签署了媒体合作交流框架协议，双方约定建立常态化合作机制，共同开展全媒体合作，为推动构建更加紧密的中哈命运共同体贡献媒体力量。

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