本报记者 孔德晨

9月1日，以“经济复苏中的质量变革与合作”为主题的中国质量（成都）大会在四川省成都市举办。本届大会由国家市场监督管理总局、四川省人民政府、成都市人民政府主办，来自全球40个国家和地区、7个国际和区域组织以及国内有关部门等方面的800多位代表参加大会。国际社会怎么看待中国高质量发展？本届大会上，各方代表畅抒己见，进行了深入交流。

“为世界经济恢复提供强大动力”

举办国际性质量会议，旨在宣传政府质量政策、推广先进质量管理方法、提升质量管理水平。

梅里埃营养科学集团首席执行官尼古拉斯·卡地亚说：“标准、计量、合格评定等技术手段作为全球质量的‘通用语言’，与合作密不可分。在世界经济复苏缓慢、增长动力不足的大背景下，中国政府仍然把提升质量当作调结构稳增长的必要手段，这对经济贸易相关国家有着积极作用。”

“中国始终重视产品的耐用性，在20世纪90年代初制定的产品质量法中强调了这一点。”中国欧盟商会副主席马晓利说，“我们高兴地了解到，中国对产品质量法进行了认真修订。如今，质量不仅围绕安全性和耐用性，而且重视商品的个性化，以期更好地满足个人偏好。”

缅甸联邦共和国副总理兼计划与财政部部长吴温欣认为，中国经济发展在全球和地区经济增长中处于重要地位，中国在高质量发展方面的努力，为世界经济恢复提供了强大动力。

“值得注意的是，中国已经在数字金融、绿色可持续金融和高质量发展等领域取得了显著进展。”吴温欣说，“有鉴于此，缅甸也在加快数字金融的发展，并大力鼓励绿色投资。例如，缅甸采取了一系列激励措施，包括降低进口电动汽车充电桩的关税和相关费用。根据短期战略，到2025年，缅甸将从中国进口大量电动汽车，这将带来巨大的投资机遇，并加深两国之间的经济合作。”

“中国是数字化科技引领者”

数字化质量管理是当前全球质量管理的新领域。为推动数字化质量管理，国家市场监管总局今年6月印发《关于征集数字化质量管理创新与实践案例的通知》，面向全国征集数字化质量管理创新与实践案例，最终遴选出数字化质量管理创新与实践入选案例70个、典型案例25个，并在本次论坛上发布。

得物APP有关负责人介绍，得物APP凭借首创的“先鉴别、后发货”模式，搭建全球最大的数字化查验鉴别体系、八大环节品控服务链，保障品质消费，得以入选此次典型案例。“我们坚持数字化创新，引入视觉识别、图像识别、人工智能等技术，实现质量的全生命周期管理，为市场带来高质量供给。”该负责人说。

华晨宝马汽车有限公司总裁兼首席执行官戴鹤轩认为，中国是世界上最大的市场，其重要性不仅体现在量级上，更体现在电动化和数字化创新趋势以及不断增长的客户需求上。“中国是未来移动出行的关键驱动力，也是数字化科技的引领者。随着汽车行业转型升级，新的挑战随之而来，质量比以往更加重要。”戴鹤轩说。

“联想集团近年来不断创新质量管理模式，在做好自身质量管理的同时，也在思考进一步为产业和生态赋能，带动产业链上下游共同进步。”联想集团副总裁王会文介绍，截至目前，共有1274家各级供应商进入联想供应链生态圈，300多家合作伙伴实现了质量数据互联，累积超过30亿条数据。

“对中国经济发展前景满怀信心”

怎么看未来中国高质量发展趋势？

“我们预测，2023年全球贸易将增长1.7%，高于此前预测的1%。”世贸组织副总干事让-马里·波冈表示，尽管世界仍面临高度不确定性，但在经历了冲击后，全球贸易依然韧性十足。“中国在推动质量基础设施适应贸易冲击方面的经验和最佳实践，非常值得借鉴，有助于深化世贸组织的相关讨论。”

“总的来说，过去几年中国成就非凡，给我们提供了许多参照。”国际标准化组织（ISO）主席乌尔丽卡·弗兰克说，“展望未来，我们信心坚定。标准的使用和应用在变得日益重要的同时，将更加数字化，这也是ISO的战略重点之一。”她介绍，ISO正在制定机器可用、可读、可交换标准，为标准信息提供全新的获取方式，涉及标准24000多个，其中许多标准都能配合使用，构成国际标准化组织管理体系标准的一部分。

“在世界经济面临多重挑战的背景下，中国经济依然显示出巨大的发展韧性和潜力，外资企业也在不断加大对华投资。”戴鹤轩说，“自2010年以来， 宝马在沈阳生产基地累计投资近1000亿元人民币。我们对中国经济发展前景满怀信心，还会继续投资。”

《 人民日报海外版 》（ 2023年09月02日 第 03 版）

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