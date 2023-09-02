严瑜

初秋时节，来自全国各地的近1200名归侨侨眷代表和来自100多个国家的近600名海外侨胞特邀嘉宾欢聚北京，共赴五年一度的侨界盛会。

8月31日至9月3日，第十一次全国归侨侨眷代表大会在京举行。大会在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开，是广大归侨侨眷和海外侨胞政治生活中的一件大事，对于凝聚侨界力量、促进海内外中华儿女团结奋斗具有重要意义。

一片赤忱是侨心。翻开历史的恢弘画卷，从战火纷飞的革命年代到如火如荼的建设时期，从锐意创新的改革年代到承前启后继往开来的新时代，广大归侨侨眷与海外侨胞始终心系故土，情牵桑梓，将个人命运同祖国发展紧密相连、同频共振。

过去5年极不寻常、极不平凡，百年变局与世纪疫情交织叠加，世界进入动荡变革期。面对错综复杂的国际形势，广大归侨侨眷和海外侨胞爱国爱乡的情感矢志不渝，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奋斗不息。

看国内——在经济发展的主战场，侨商侨企投资兴业，助力中国经济高质量发展；在科技创新的最前沿，从“天问一号”到杂交水稻，从智能型DNA纳米机器人到大气污染分析预测，侨界科技人才不懈探索，贡献侨智，将论文写在祖国的大地上；在脱贫攻坚和乡村振兴的第一线，田间地头飘来咖啡香，老房子“蝶变”成新民宿，几亩薄田上“长”出观光农业示范园，一番番喜人的变化背后是一群群扎根中国乡村大地的“侨身影”。

看海外——顺应中国扩大开放的步伐，海外侨胞当“红娘”、架“桥梁”，穿针引线，做中外合作的牵线人、中国故事的讲述者；听闻北京冬奥会冬残奥会举行，53个国家和地区近3万名侨胞及侨商侨企响应中国侨联倡议，捐资1.6亿元建设冬奥冰雪博物馆，力挺祖国的冰雪盛宴；面对来势汹汹的新冠疫情，海外侨胞心系祖国、倾力驰援，将隔山隔水不隔情的侨心大爱展现得淋漓尽致。

事实充分证明，广大归侨侨眷和海外侨胞是中国现代化建设、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要力量。

党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。从现在起，党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

中国梦是国家梦、民族梦，也是每个中华儿女的梦。实现中华民族伟大复兴的梦想，需要海内外中华儿女共同奋斗。广大海外侨胞有着赤忱的爱国情怀、雄厚的经济实力、丰富的智力资源、广泛的商业人脉，并在波澜壮阔的新时代拥有更大舞台、更多机会和更好条件去建功立业、报效祖国。

在助力构建新发展格局、推动高质量发展中展现更大作为，为铸牢中华民族共同体意识、推进祖国统一作出更大贡献，在弘扬中华优秀传统文化、推动构建人类命运共同体中发挥更大作用，在促进祖（籍）国和住在国发展中实现自身更大发展——新时代已向广大归侨侨眷和海外侨胞发出召唤。

团结就是力量，团结才能胜利。新征程上，只要海内外中华儿女心往一处想、劲往一处使，就一定能凝聚起团结奋斗的磅礴力量，在共担民族复兴重任、共享民族复兴荣光中创造新的更大业绩。

（作者为本报评论员）

《 人民日报海外版 》（ 2023年09月02日 第 03 版）

(责编：崔译戈、贾文婷)