新华社伦敦9月2日电 专访：服贸会是促进国际交流的重要平台——访英中贸易协会中国区总裁赵汤

新华社记者黄泽民

英中贸易协会中国区总裁兼中国首席代表赵汤日前接受新华社记者书面采访时表示，中国国际服务贸易交易会是促进服务贸易的盛会，是中国凝聚全球合作共识、促进国际交流的重要平台。

2023年服贸会于9月2日至6日在北京举办，今年的主题为“开放引领发展，合作共赢未来”。本届服贸会期间，200余场高峰论坛、论坛会议、推介洽谈等活动将陆续举办，百余位境内外部长、国际组织负责人、院士等嘉宾将参会发言，中国服务贸易发展报告、世界旅游城市发展报告等百余项权威信息将集中发布。

赵汤表示，服贸会不仅提供了企业与政府相关方接触的机会，也是中国展示自身服务业优势、国际服务企业与中国合作伙伴达成交易的良机。

英国是今年服贸会的主宾国，英国组建了参展以来最大规模展团。据赵汤介绍，服贸会期间，由英国商业贸易部牵头、英中贸易协会支持的英国馆展出及其他活动将展示英国服务业优势和特点。

赵汤告诉记者，英中贸易协会会长詹诚信将率领一支由伦敦的金融服务机构组成的代表团，与中国监管机构和金融机构会面交流。英中贸易协会正积极策划两国政府官员及英国顶尖企业高管对话活动，以及金融、体育、创意等领域的产业对话。

赵汤表示，英中两国经济高度互补，英国服务业在中国市场有巨大发展机遇。“英中贸易协会一直支持英方与中国交流对话，支持英方发展对华贸易和投资关系。”

赵汤表示，中国经济正转向更具有增长潜力的新领域，英国企业在适应这一转变，今后将密切关注区域经济发展，聚焦与中国各地区的互动。

(责编：崔译戈、贾文婷)