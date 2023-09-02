新华社乌兰巴托9月1日电蒙古国总理奥云额尔登1日表示，蒙方希望在“一带一路”倡议和全球发展倡议框架下同中国进一步加强发展合作。

当天，中国国家国际发展合作署署长罗照辉在乌兰巴托拜会奥云额尔登。奥云额尔登表示，感谢中国政府长期以来对蒙古国经济发展和社会民生领域的帮助和支持。蒙方希望在“一带一路”倡议和全球发展倡议框架下，在贸易、口岸建设、防沙治沙、文体交流、治理污染、改善民生、人才培养等领域同中方进一步加强发展合作，共同落实好两国元首有关重要共识。

罗照辉表示，中蒙是山水相连的友好邻邦，经济互补性强，中方“一带一路”倡议和全球发展倡议与蒙古国新复兴政策和“远景2050”高度契合。此次中方代表团访蒙，旨在落实两国元首重要共识，推动中蒙全面战略伙伴关系向更高水平迈进，深化双方发展合作，推动一批重要合作项目特别是中国支持蒙古国“种植十亿棵树”计划落地，更好造福两国人民。

同日，中国国家国际发展合作署、国家林业和草原局、外交部与蒙古国有关部门举行会谈，签署了有关合作协议，并举行了中蒙荒漠化防治合作中心揭牌仪式。

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