新华社北京9月1日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外长拉夫罗夫9月1日表示，俄方不会在涉及自身安全的领域与西方开展合作。乌克兰国家通讯社同日报道说，乌方将在9月中旬接收首批10辆美国援助的“艾布拉姆斯”主战坦克。

——俄外长拉夫罗夫1日在莫斯科国际关系学院发表演讲时说，俄罗斯不会在涉及军事政治安全、经济安全、技术安全等领域与西方开展合作。他表示，在可预见的未来，西方不会停止试图使俄罗斯“战略溃败”的行为。

——乌通社1日援引外媒报道说，乌方将在9月中旬接收美国承诺援乌的31辆“艾布拉姆斯”主战坦克中的首批10辆坦克，这10辆坦克现已运抵德国进行维修保养，约200名乌军人员日前在美军位于德国的军事基地完成了坦克操作训练。

——俄总统新闻秘书佩斯科夫1日在评论有关乌方宣布英国军工企业在乌开始运营的消息时说，西方国家在乌克兰的任何武器生产设施都将成为俄军重点关注的对象。乌总统泽连斯基8月31日在社交媒体上说，他与英国航空航天系统公司首席执行官查尔斯·伍德伯恩举行了会晤，该公司已在乌设立办公室并开始本地化生产。

——据乌克兰国防部情报总局官网1日消息，乌国防部情报总局局长布达诺夫称，日前针对俄罗斯普斯科夫机场的无人机袭击是在俄境内发起的，“我们正在俄罗斯领土上行动”。布达诺夫确认有4架俄方伊尔-76运输机在袭击中受损，其中2架被击毁。

——俄罗斯多地1日清晨遭到无人机袭击。俄国防部当天在社交媒体上证实，俄防空部队在莫斯科州和南部别尔格罗德州分别击落一架乌克兰无人机。库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特当天也在社交媒体上表示，该州库尔恰托夫市当天清晨遭到无人机袭击，当地一处楼房受损。

——泽连斯基8月31日在社交媒体发文说，乌克兰已成功使用国产“远程武器”击中700公里外的目标。乌国家安全与国防委员会秘书丹尼洛夫当天在社交媒体发布了乌方在夜色掩护下发射导弹的视频画面。据乌方已公布的信息，该新型导弹是乌方目前射程最远的导弹，可覆盖包括整个克里米亚半岛、俄首都莫斯科和俄西部、南部的大片领土。（参与记者：黄河、李东旭）

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